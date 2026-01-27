Кирил Петков: Оставам в „Продължаваме промяната“ и я подкрепям

Бившият министър-председател и депутат Кирил Петков заяви, че остава част от ръководството на Продължаваме промяната и ще продължи да подкрепя формацията. Коментарът беше направен пред журналисти в Софийски градски съд, в отговор на въпрос за евентуални промени в листите на партията за предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Петков се яви в съда по дело, по което са му повдигнати обвинения за длъжностни престъпления, извършени по време на мандата му като министър-председател. Според обвинението на 17 март 2022 г. той е разпоредил на началник и заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ към Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай, да предприемат действия в разрез със закона.
В последващо изявление той подчерта, че в партията няма вътрешен скандал и че ще продължи да работи за каузите ѝ.
На въпрос с какво ще се занимава занапред, Петков посочи, че основната му експертиза е в сферата на конкурентоспособността, че работи в бизнеса и ще помага активно в кампанията на партията, включително в наблюдението на изборния процес, за да не се допускат злоупотреби.
По думите му твърденията за „чистка“ в листите на партията са абсурдни. Той допълни, че представители на коалицията ще бъдат на терен в най-рисковите секции.
По темата за отношенията между „Продължаваме промяната“ и евентуален политически проект на Румен Радев, Петков заяви, че това е въпрос към ръководството на партията, но подчерта, че формацията няма да отстъпи от европейската ориентация на България и борбата с корупцията.
