Кирил Петков: Оставам в „Продължаваме промяната“ и я подкрепям

Бившият министър-председател и депутат Кирил Петков заяви, че остава част от ръководството на Продължаваме промяната и ще продължи да подкрепя формацията. Коментарът беше направен пред журналисти в Софийски градски съд, в отговор на въпрос за евентуални промени в листите на партията за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

„В Националния съвет на „Продължаваме промяната" съм, оставам в партията и я подкрепям", заяви Петков.

Петков се яви в съда по дело, по което са му повдигнати обвинения за длъжностни престъпления, извършени по време на мандата му като министър-председател. Според обвинението на 17 март 2022 г. той е разпоредил на началник и заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ към Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай, да предприемат действия в разрез със закона.

„Подадох си оставката, което е отговорност. Политиците в България трябва да поемат отговорност. „Продължаваме промяната“ е моята партия, подкрепям я, оставам в Националния съвет. Опитват се в момента да я зацапат, да направят някакъв фалшив скандал. Трябва да е ясно, че това е опит за компроматна война по някои от медиите“, допълни Петков, цитиран от БТА.

В последващо изявление той подчерта, че в партията няма вътрешен скандал и че ще продължи да работи за каузите ѝ.

„Подадох си оставката, поех отговорност в момент, когато трябваше, в „Продължаваме промяната“ няма скандал, заставам зад партията си и вярвам, че мога да помогна – и на партията, и на държавата с всички активности, които правя, както и Лена Бориславова, за което я поздравявам – тя също е част от партията и ще продължи да се бори за България. Не става дума за изчистване“, поясни бившият съпредседател на ПП.

На въпрос с какво ще се занимава занапред, Петков посочи, че основната му експертиза е в сферата на конкурентоспособността, че работи в бизнеса и ще помага активно в кампанията на партията, включително в наблюдението на изборния процес, за да не се допускат злоупотреби.

По думите му твърденията за „чистка“ в листите на партията са абсурдни. Той допълни, че представители на коалицията ще бъдат на терен в най-рисковите секции.

„Ще бъдем в най-рисковите секции, ще наблюдаваме всяка бюлетина. Ако хартиените бюлетини останат по този начин, ще наблюдаваме всеки кандидат в листите дали ще се опитва да влияе на хората да гласуват свободно“, каза Петков.

„Очаквам да няма рискова секция, в която да няма мотивиран човек от нашата коалиция, така че злоупотребите, които се случиха на миналите избори, да не се повтарят отново“, добави той.

По темата за отношенията между „Продължаваме промяната“ и евентуален политически проект на Румен Радев, Петков заяви, че това е въпрос към ръководството на партията, но подчерта, че формацията няма да отстъпи от европейската ориентация на България и борбата с корупцията.