      вторник, 27.01.26
          Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

          Атакуващият футболист заяви, че "сините" са направили много добра подготовка

          27 януари 2026 | 23:19 60
          Крилото на Левски Радослав Кирилов говори след пристигането на тима от лагера в Турция. Атакуващият футболист заяви, че „сините“ са направили много добра подготовка.

          „Направихме много добър лагер. В супер настроение сме. Подготвихме се по най-добрия начин. Ще направим всичко възможно, за да вдигнем нивото. В контролите ритъмът на игра беше на ниво и всичко върви по план. Имаме страхотен колектив и имаме хубава основа. Това е важно. Сега трябва да се сработим с новите попълнения. Позитивно настроен съм.

          Око-Флекс е много добър футболист и ще помогне много на отбора. Той ще помогне да вдигнем още повече нивото.

          Хубаво е, че ще се изправим срещу силен отбор, но утре имаме контрола. Концентрирани сме да изиграем добре контролата утре. Нека мине всичко наред утре, а след това ще започнем да мислим изцяло за мача за Суперкупата“, заяви звездата на „сините“.

