      вторник, 27.01.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Китай обеща пълна подкрепа за Куба след заплахите на САЩ и удара срещу Мадуро

          27 януари 2026 | 13:18
          Снимка: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / REUTERS
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Китай официално обеща да предостави на Куба „подкрепа и помощ“ в отговор на ескалиращото напрежение и повтарящите се заплахи от страна на Съединените щати. Изявлението от Пекин идва само няколко седмици след като Вашингтон предприе драстични действия срещу стратегическия съюзник на Хавана във Венецуела – Николас Мадуро.

          Като дългогодишни социалистически партньори, Пекин и Хавана поддържат тесни връзки, а китайските власти последователно и категорично се противопоставят на икономическата блокада, наложена на острова от десетилетия от страна на САЩ. Ситуацията в региона обаче се изостри рязко през този месец, след като американският президент Доналд Тръмп отправи директно предупреждение, че Куба „е готова да падне“.

          Тръмп постави ултиматум на властите в Хавана да „сключи сделка“ или да се подготви да плати цена, сходна с тази на Венецуела. Припомняме, че бившият венецуелски лидер Николас Мадуро беше заловен по време на американски бомбен удар на 3 януари, при който загинаха десетки хора.

          Острата реторика на Вашингтон предизвика мигновена дипломатическа реакция от азиатската сила. Говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун осъди действията на американската администрация.

          „Китай изразява дълбоката си загриженост и противопоставянето си на действията на САЩ“ по отношение на Куба, заяви Джиакун, цитиран от АФП. Той отправи ясен призив към Вашингтон за деескалация на напрежението.

          „Призоваваме САЩ да спрат да подкопават регионалния мир и стабилност“, допълни говорителят, като настоя Вашингтон да „незабавно вдигне блокадата и санкциите срещу Куба. Китай ще продължи да предоставя на Куба колкото се може повече подкрепа и помощ“.

          Междувременно изданието „Политико“ съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп обмисля въвеждането на пълна военноморска блокада, чиято цел е да преустанови всички вноси на петрол към островната държава. В доклада се цитира източник, запознат с плановете на Белия дом, според когото: „Енергията е ключът към унищожаването на режима“.

          В отговор на нарастващата заплаха, кубинският президент Мигел Диас-Канел лично наблюдаваше военни учения на 24 януари. Той описа маневрите като необходимо средство за възпиране на потенциална агресия от страна на САЩ, демонстрирайки готовността на Хавана да защитава суверенитета си.

          Вашият коментар
