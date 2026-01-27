Комисията по отбрана обсъжда проекти за модернизацията на армията

Два ключови проекта за модернизация на армията ни влизат за обсъждане в Комисията по отбрана в НС – за брегови противокорабни ракетни комплекси и споразумението с Италия за военните съоръжения край Кабиле.

Около €176 милиона без ДДС ще струват самите комплекси – мобилни центрове за управление на огъня, пускови установки, транспортно-зареждащи машини, противокорабни ракети, обучението. И около три милиона евро – оборудването за обмен на информация.

Парите ще бъдат от национално финансиране. Първоначалният вариант – да се използва заемът за превъоръжаване СЕЙФ на ЕС – не е бил предпочетен, защото договорът ще е правителство – правителство, стана ясно от думите на министъра в оставка Атанас Запрянов.

Основните плащания са предвидени за 2029-2030 г., а срокът за изпълнение е до 2030 година.

В края на миналата година председателят на комисията по отбрана от ГЕРБ Христо Гаджев допусна, че доставката на новите брегови ракетни комплекси може да пропадне заради изтичаща през февруари оферта на САЩ.

В парламента влиза и споразумението с Италия за нови военни съоръжения в Кабиле.

Строителството ще е на два етапа – първо за временно, а впоследствие и за постоянно разполагане на бойната група.

При нужда там ще има над 3000 души за защита на източния фланг на НАТО. Не се предвижда съхраняване на бойни припаси и опасни материали.