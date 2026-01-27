НА ЖИВО
          Консултациите за служебен кабинет започват

          27 януари 2026 | 08:23 260
          Снимка: БГНЕС
          Президентът Илияна Йотова стартира консултациите за съставяне на служебно правителство. Първата среща от графика ѝ ще бъде с председателя на Народното събрание Рая Назарян, като разговорът е насрочен за часовете преди обяд.

          Процедурата започва на фона на вече заявени откази от страна на част от обсъжданите кандидатури за служебен премиер. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на Българска народна банка Димитър Радев, които публично отказаха да поемат поста. В списъка на оттеглилите се от възможността да оглавят служебния кабинет е и самата Рая Назарян.

          След излъчването на нов служебен министър-председател ще бъде обявена и датата за предстоящите избори. Съгласно Конституцията основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му, като този период представлява максимален срок и допуска вотът да бъде насрочен и по-рано.

