Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден, че формацията ще участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По думите ѝ партията е в напреднал етап на подготовка – с изградени структури, готова програма и подредба на кандидатдепутатските листи.
Тя подчерта, че създаването на нов политически субект е „сложен и труден процес“, като отхвърли твърденията, че това може да стане формално и за кратко време. По думите ѝ „Непокорна България“ залага на експертност и разнообразно обществено представителство.
В ръководството на партията вече участват и бивши нейни съмишленици от БСП – Георги Свиленски, Христо Проданов, Иван Ченчев и Калоян Методиев, които, по думите ѝ, ще имат водеща роля и в кампанията.
По темата за евентуално участие на президента Румен Радев в парламентарните избори Нинова заяви, че подобен ход би променил политическата среда, но остават много неясни въпроси.
Според нея Радев няма техническото време да изгради собствена партия и би трябвало да разчита на вече съществуващи структури, което крие рискове.
Лидерът на „Непокорна България“ коментира и разрива си с президента Радев, когото БСП издигна за първия му мандат и подкрепи за втория.
Нинова разкри, че още през 2017 г. е получила предложения представители на БСП да участват в правителство на Бойко Борисов.
Корнелия Нинова защити тезата за радикална институционална промяна и необходимостта от нова Конституция.
Сред конкретните ѝ предложения са намаляване на броя на депутатите до 120, ограничаване на мандатите до три и премахване на депутатските имунитети.
Тя насочи вниманието и към Доклада за националната сигурност, приет от Министерския съвет, като основа за реален политически дебат.
Като бивш министър на икономиката Нинова защити управлението си, заявявайки, че България е била сред водещите страни в ЕС по индустриално производство и е провеждала активна социална политика без увеличаване на дефицита.
По отношение на състоянието на БСП тя беше категорична:
Нинова подчерта, че въпреки допуснатите грешки, никога не е отстъпвала от принципите си.