Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден, че формацията ще участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По думите ѝ партията е в напреднал етап на подготовка – с изградени структури, готова програма и подредба на кандидатдепутатските листи.

„Да, ще участваме в тези избори. Използвахме времето до момента да изградим структури, да напишем програма, а сега вече редим листите“, заяви Нинова. - Реклама -

Тя подчерта, че създаването на нов политически субект е „сложен и труден процес“, като отхвърли твърденията, че това може да стане формално и за кратко време. По думите ѝ „Непокорна България“ залага на експертност и разнообразно обществено представителство.

„Ние сме група от опитни парламентаристи, млади хора, студенти от български и европейски университети, лекари, инженери, юристи, икономисти, представители на културните среди. Търсили сме качество и професионализъм“, посочи тя.

В ръководството на партията вече участват и бивши нейни съмишленици от БСП – Георги Свиленски, Христо Проданов, Иван Ченчев и Калоян Методиев, които, по думите ѝ, ще имат водеща роля и в кампанията.

По темата за евентуално участие на президента Румен Радев в парламентарните избори Нинова заяви, че подобен ход би променил политическата среда, но остават много неясни въпроси.

„Ще е интересно състезание, но има много въпроси – каква партия, с кого, с каква програма и къде ще се позиционира – ляво, дясно или националистическо“, каза тя.

Според нея Радев няма техническото време да изгради собствена партия и би трябвало да разчита на вече съществуващи структури, което крие рискове.

„Когато ползваш чужда партия, ставаш зависим от нейното ръководство. Това е проблем, за който хората рядко си дават сметка“, предупреди Нинова.

Лидерът на „Непокорна България“ коментира и разрива си с президента Радев, когото БСП издигна за първия му мандат и подкрепи за втория.

„Разминахме се във вижданията си за борбата с модела ГЕРБ–ДПС. Аз съм била и ще бъда твърда и последователна в тази битка“, заяви тя.

Нинова разкри, че още през 2017 г. е получила предложения представители на БСП да участват в правителство на Бойко Борисов.

„Такова предложение дойде и от служебния премиер Герджиков, и от самия президент Радев. Тогава видях, че нещо не е както трябва“, каза тя.

Корнелия Нинова защити тезата за радикална институционална промяна и необходимостта от нова Конституция.

„Този модел е изчерпан. Нов обществен договор означава нова Конституция – без партийни квоти във ВСС и регулаторите, с реално самоуправление на професионалните общности“, подчерта тя.

Сред конкретните ѝ предложения са намаляване на броя на депутатите до 120, ограничаване на мандатите до три и премахване на депутатските имунитети.

„С тях се търгува безогледно. Това не е демокрация, това е пазар“, заяви Нинова.

Тя насочи вниманието и към Доклада за националната сигурност, приет от Министерския съвет, като основа за реален политически дебат.

„Сривът в индустрията, износа и инвестициите е риск за националната сигурност. Бедността расте. Това са въпросите, на които политиците трябва да отговарят“, посочи тя.

Като бивш министър на икономиката Нинова защити управлението си, заявявайки, че България е била сред водещите страни в ЕС по индустриално производство и е провеждала активна социална политика без увеличаване на дефицита.

По отношение на състоянието на БСП тя беше категорична:

„Причината е една – предателството и прегръдката с мафията Борисов–Пеевски. Това ще бъде фатално за БСП“, заяви тя.

Нинова подчерта, че въпреки допуснатите грешки, никога не е отстъпвала от принципите си.