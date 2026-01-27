НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

          27 януари 2026 | 11:42 950
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден, че формацията ще участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По думите ѝ партията е в напреднал етап на подготовка – с изградени структури, готова програма и подредба на кандидатдепутатските листи.

          „Да, ще участваме в тези избори. Използвахме времето до момента да изградим структури, да напишем програма, а сега вече редим листите“, заяви Нинова.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че създаването на нов политически субект е „сложен и труден процес“, като отхвърли твърденията, че това може да стане формално и за кратко време. По думите ѝ „Непокорна България“ залага на експертност и разнообразно обществено представителство.

          „Ние сме група от опитни парламентаристи, млади хора, студенти от български и европейски университети, лекари, инженери, юристи, икономисти, представители на културните среди. Търсили сме качество и професионализъм“, посочи тя.

          В ръководството на партията вече участват и бивши нейни съмишленици от БСПГеорги Свиленски, Христо Проданов, Иван Ченчев и Калоян Методиев, които, по думите ѝ, ще имат водеща роля и в кампанията.

          Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни

          По темата за евентуално участие на президента Румен Радев в парламентарните избори Нинова заяви, че подобен ход би променил политическата среда, но остават много неясни въпроси.

          „Ще е интересно състезание, но има много въпроси – каква партия, с кого, с каква програма и къде ще се позиционира – ляво, дясно или националистическо“, каза тя.

          Според нея Радев няма техническото време да изгради собствена партия и би трябвало да разчита на вече съществуващи структури, което крие рискове.

          „Когато ползваш чужда партия, ставаш зависим от нейното ръководство. Това е проблем, за който хората рядко си дават сметка“, предупреди Нинова.

          Лидерът на „Непокорна България“ коментира и разрива си с президента Радев, когото БСП издигна за първия му мандат и подкрепи за втория.

          „Разминахме се във вижданията си за борбата с модела ГЕРБ–ДПС. Аз съм била и ще бъда твърда и последователна в тази битка“, заяви тя.

          Нинова разкри, че още през 2017 г. е получила предложения представители на БСП да участват в правителство на Бойко Борисов.

          „Такова предложение дойде и от служебния премиер Герджиков, и от самия президент Радев. Тогава видях, че нещо не е както трябва“, каза тя.

          Корнелия Нинова защити тезата за радикална институционална промяна и необходимостта от нова Конституция.

          „Този модел е изчерпан. Нов обществен договор означава нова Конституция – без партийни квоти във ВСС и регулаторите, с реално самоуправление на професионалните общности“, подчерта тя.

          Сред конкретните ѝ предложения са намаляване на броя на депутатите до 120, ограничаване на мандатите до три и премахване на депутатските имунитети.

          „С тях се търгува безогледно. Това не е демокрация, това е пазар“, заяви Нинова.

          Тя насочи вниманието и към Доклада за националната сигурност, приет от Министерския съвет, като основа за реален политически дебат.

          „Сривът в индустрията, износа и инвестициите е риск за националната сигурност. Бедността расте. Това са въпросите, на които политиците трябва да отговарят“, посочи тя.

          Като бивш министър на икономиката Нинова защити управлението си, заявявайки, че България е била сред водещите страни в ЕС по индустриално производство и е провеждала активна социална политика без увеличаване на дефицита.

          По отношение на състоянието на БСП тя беше категорична:

          „Причината е една – предателството и прегръдката с мафията Борисов–Пеевски. Това ще бъде фатално за БСП“, заяви тя.

          Нинова подчерта, че въпреки допуснатите грешки, никога не е отстъпвала от принципите си.

          „Отказах най-високия пост, който ми беше предлаган, защото казах: с мафията в сговор не влизам“, каза тя.

          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден, че формацията ще участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По думите ѝ партията е в напреднал етап на подготовка – с изградени структури, готова програма и подредба на кандидатдепутатските листи.

          „Да, ще участваме в тези избори. Използвахме времето до момента да изградим структури, да напишем програма, а сега вече редим листите“, заяви Нинова.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че създаването на нов политически субект е „сложен и труден процес“, като отхвърли твърденията, че това може да стане формално и за кратко време. По думите ѝ „Непокорна България“ залага на експертност и разнообразно обществено представителство.

          „Ние сме група от опитни парламентаристи, млади хора, студенти от български и европейски университети, лекари, инженери, юристи, икономисти, представители на културните среди. Търсили сме качество и професионализъм“, посочи тя.

          В ръководството на партията вече участват и бивши нейни съмишленици от БСПГеорги Свиленски, Христо Проданов, Иван Ченчев и Калоян Методиев, които, по думите ѝ, ще имат водеща роля и в кампанията.

          Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни Корнелия Нинова: Крайностите при гласуването са вредни

          По темата за евентуално участие на президента Румен Радев в парламентарните избори Нинова заяви, че подобен ход би променил политическата среда, но остават много неясни въпроси.

          „Ще е интересно състезание, но има много въпроси – каква партия, с кого, с каква програма и къде ще се позиционира – ляво, дясно или националистическо“, каза тя.

          Според нея Радев няма техническото време да изгради собствена партия и би трябвало да разчита на вече съществуващи структури, което крие рискове.

          „Когато ползваш чужда партия, ставаш зависим от нейното ръководство. Това е проблем, за който хората рядко си дават сметка“, предупреди Нинова.

          Лидерът на „Непокорна България“ коментира и разрива си с президента Радев, когото БСП издигна за първия му мандат и подкрепи за втория.

          „Разминахме се във вижданията си за борбата с модела ГЕРБ–ДПС. Аз съм била и ще бъда твърда и последователна в тази битка“, заяви тя.

          Нинова разкри, че още през 2017 г. е получила предложения представители на БСП да участват в правителство на Бойко Борисов.

          „Такова предложение дойде и от служебния премиер Герджиков, и от самия президент Радев. Тогава видях, че нещо не е както трябва“, каза тя.

          Корнелия Нинова защити тезата за радикална институционална промяна и необходимостта от нова Конституция.

          „Този модел е изчерпан. Нов обществен договор означава нова Конституция – без партийни квоти във ВСС и регулаторите, с реално самоуправление на професионалните общности“, подчерта тя.

          Сред конкретните ѝ предложения са намаляване на броя на депутатите до 120, ограничаване на мандатите до три и премахване на депутатските имунитети.

          „С тях се търгува безогледно. Това не е демокрация, това е пазар“, заяви Нинова.

          Тя насочи вниманието и към Доклада за националната сигурност, приет от Министерския съвет, като основа за реален политически дебат.

          „Сривът в индустрията, износа и инвестициите е риск за националната сигурност. Бедността расте. Това са въпросите, на които политиците трябва да отговарят“, посочи тя.

          Като бивш министър на икономиката Нинова защити управлението си, заявявайки, че България е била сред водещите страни в ЕС по индустриално производство и е провеждала активна социална политика без увеличаване на дефицита.

          По отношение на състоянието на БСП тя беше категорична:

          „Причината е една – предателството и прегръдката с мафията Борисов–Пеевски. Това ще бъде фатално за БСП“, заяви тя.

          Нинова подчерта, че въпреки допуснатите грешки, никога не е отстъпвала от принципите си.

          „Отказах най-високия пост, който ми беше предлаган, защото казах: с мафията в сговор не влизам“, каза тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

          Никола Павлов -
          Разговорите между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са фокусирани върху визията за бъдещето на страната. Това заяви пред журналисти Асен Василев, лидер на Продължаваме...
          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions