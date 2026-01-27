Левски обяви програмата си до мача с Лудогорец

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който е на 3 февруари от 18:00 часа на „Васил Левски“:

27 януари, вторник:

След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

28 януари, сряда:

15:00 часа – Левски – Вихрен (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“

29 януари, четвъртък:

Почивен ден

30 януари, петък:

17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 януари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

1 февруари, неделя:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 февруари, понеделник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 февруари, вторник:

18:00 часа – Левски – Лудогорец – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“