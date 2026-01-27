НА ЖИВО
          Левски обяви програмата си до мача с Лудогорец

          "Сините" мерят сили с Вихрен утре, в четвъртък почиват

          27 януари 2026 | 12:45 180
          Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който е на 3 февруари от 18:00 часа на „Васил Левски“: 

          27 януари, вторник:

          След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

          28 януари, сряда:

          15:00 часа – Левски – Вихрен (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“

          29 януари, четвъртък:

          Почивен ден

          30 януари, петък:

          17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          31 януари, събота:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          1 февруари, неделя:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          2 февруари, понеделник:

          15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

          3 февруари, вторник:

          18:00 часа – Левски – Лудогорец – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“

