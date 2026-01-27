НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски се отказа от Марселино Кареасо

          Футболистът внезапно е поставил нови условия

          27 януари 2026 | 11:47 710
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски окончателно се отказа от идеята да привлече Марселино Кареасо – познато име от престоя му в ЦСКА. През последните дни „сините“ усилено работеха по две основни цели – Кареасо и Хуан Переа от Локомотив Пловдив, но сагата около колумбийския защитник приключи изненадващо. Кареасо се появи на радара на Левски в последния момент, след като бе предложен на клуба буквално в навечерието на финализирането на селекцията.

          - Реклама -

          Според източници на „Мач Телеграф“, двете страни вече бяха постигнали принципна договорка, като се говореше, че футболистът е приел да облече синята фланелка срещу месечно възнаграждение от 15 000 евро – значително по-ниско от заплатата му при „червените“.

          Въпреки че всичко изглеждаше уредено и оставаха само дребни детайли, в неделя ситуацията се обърна на 180 градуса. Кареасо внезапно постави нови условия, които ръководството на Левски не бе склонно да приеме. Така, с едно движение, колумбиецът сам затвори вратата към „Герена“, твърдят близки до преговорите.

          Левски окончателно се отказа от идеята да привлече Марселино Кареасо – познато име от престоя му в ЦСКА. През последните дни „сините“ усилено работеха по две основни цели – Кареасо и Хуан Переа от Локомотив Пловдив, но сагата около колумбийския защитник приключи изненадващо. Кареасо се появи на радара на Левски в последния момент, след като бе предложен на клуба буквално в навечерието на финализирането на селекцията.

          - Реклама -

          Според източници на „Мач Телеграф“, двете страни вече бяха постигнали принципна договорка, като се говореше, че футболистът е приел да облече синята фланелка срещу месечно възнаграждение от 15 000 евро – значително по-ниско от заплатата му при „червените“.

          Въпреки че всичко изглеждаше уредено и оставаха само дребни детайли, в неделя ситуацията се обърна на 180 градуса. Кареасо внезапно постави нови условия, които ръководството на Левски не бе склонно да приеме. Така, с едно движение, колумбиецът сам затвори вратата към „Герена“, твърдят близки до преговорите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Станаха ясни всички претенденти за „Спортист на годината“

          Николай Минчев -
          Българската асоциация на спортните журналисти обяви имената на десетте номинирани за най-добър спортист на 2025 година. 117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист...
          Спорт

          Левски обяви програмата си до мача с Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който е на 3 февруари от 18:00 часа на "Васил Левски":  27 януари,...
          Спорт

          Елина Свитолина прегази Гоф и чака Сабаленка

          Станимир Бакалов -
          Елина Свитолина за първи път ще играе полуфинал на Australian Open, след като даде само три гейма на световната номер 3 Коко Гоф. Срещата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions