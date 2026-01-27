Левски се прибира след лагера в Турция

Отборът на Левски се завръща от лагера си в Турция. “Сините” изкараха основната част от подготовката си в Белек – в близост до Анталия, където останаха около три седмици. Играчите на Хулио Веласкес трябва да кацнат на летище “Васил Левски” малко след 12:00.

- Реклама -

Очаква се наставникът на тима да говори пред медиите след прибирането на отбора. Първият официален мач за „сините“ през пролетта ще бъде битката за Суперкупата срещу Лудогорец на 3 февруари от 18:00 часа.