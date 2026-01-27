Лука Дончич влезе в историята на ЛА Лейкърс

Ел Ей Лейкърс записа втори пореден успех в НБА, след като се наложи със 129:118 като гост на Чикаго Булс в „Юнайтед Сентър“.

Отборът на Джей Джей Редик изгради солидна двуцифрена преднина още през първото полувреме, но домакините върнаха интригата в третата четвърт, когато стопиха изоставането си до само една точка. Последва силна серия на гостите, които влязоха в заключителните 12 минути с аванс от 15 точки и не допуснаха обрат, слагайки край на победната поредица на Булс от четири мача.

Големият герой за Лейкърс отново бе Лука Дончич. Словенската звезда изнесе поредния си впечатляващ двубой и завърши с 46 точки при отлична ефективност – 15 от 25 стрелби от игра и 8 от 14 от далечна дистанция. Към тях той добави още 11 асистенции и 7 борби.

В деня, в който баскетболният свят отбелязваше шест години от трагичната смърт на Коби Брайънт, Дончич се нареди до легендата на Лейкърс като единствените играчи в историята на франчайза с мач от поне 45 точки, 10 асистенции и 5 реализирани тройки.

ЛеБрон Джеймс допринесе с 24 точки, като 20 от тях паднаха още през първото полувреме, а Руи Хачимура добави 23.

За Чикаго най-резултатен бе Коби Уайт с 23 точки, докато Айо Досунму завърши с 20.

Останалите резултати от изминалата нощ в НБА:

Атланта – Индиана 132:116

Шарлът – Филаделфия 130:93

Кливланд – Орландо 114:98

Бостън – Портланд 102:94

Хюстън – Мемфис 108:99

Минесота – Голдън Стейт 108:83