      вторник, 27.01.26
          НачалоСпортБаскетбол

          Лука Дончич влезе в историята на ЛА Лейкърс

          В деня, когато баскетболният свят отбелязва шест години от трагичната смърт на Коби Брайънт, словенецът се нареди до легендата на Лейкърс като единствените играчи с мач от поне 45 точки, 10 асистенции и 5 реализирани тройки

          27 януари 2026 | 10:35 120
          Снимка: БГНЕС
          Ел Ей Лейкърс записа втори пореден успех в НБА, след като се наложи със 129:118 като гост на Чикаго Булс в „Юнайтед Сентър“.

          Отборът на Джей Джей Редик изгради солидна двуцифрена преднина още през първото полувреме, но домакините върнаха интригата в третата четвърт, когато стопиха изоставането си до само една точка. Последва силна серия на гостите, които влязоха в заключителните 12 минути с аванс от 15 точки и не допуснаха обрат, слагайки край на победната поредица на Булс от четири мача.

          Големият герой за Лейкърс отново бе Лука Дончич. Словенската звезда изнесе поредния си впечатляващ двубой и завърши с 46 точки при отлична ефективност – 15 от 25 стрелби от игра и 8 от 14 от далечна дистанция. Към тях той добави още 11 асистенции и 7 борби.

          В деня, в който баскетболният свят отбелязваше шест години от трагичната смърт на Коби Брайънт, Дончич се нареди до легендата на Лейкърс като единствените играчи в историята на франчайза с мач от поне 45 точки, 10 асистенции и 5 реализирани тройки.

          ЛеБрон Джеймс допринесе с 24 точки, като 20 от тях паднаха още през първото полувреме, а Руи Хачимура добави 23.

          За Чикаго най-резултатен бе Коби Уайт с 23 точки, докато Айо Досунму завърши с 20.

          Останалите резултати от изминалата нощ в НБА:

          Атланта – Индиана 132:116
          Шарлът – Филаделфия 130:93
          Кливланд – Орландо 114:98
          Бостън – Портланд 102:94
          Хюстън – Мемфис 108:99
          Минесота – Голдън Стейт 108:83

