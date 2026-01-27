НА ЖИВО
          Макрон ще приеме утре премиерите на Дания и Гренландия

          27 януари 2026 | 12:25 150
          Френският президент Еманюел Макрон ще приеме утре на работен обяд министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

          По време на срещата Макрон ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция за Дания и Гренландия, включително по отношение на техния суверенитет и териториална цялост, посочват от президентската канцелария. В дневния ред са още въпросите на сигурността в Арктика, както и икономическото и социалното развитие на Гренландия, което Франция и Европейският съюз са готови да подкрепят.

          След работния обяд двамата северни лидери ще се отправят към Институт за политически изследвания в Париж, където ще участват в публичен дебат, модериран от Джулиано да Емполи, автор на бестселъра „Магьосникът от Кремъл“.

          Срещата се провежда на фона на засилено дипломатическо напрежение, свързано както с руските заплахи в Арктика, така и с американските амбиции към Гренландия. Преди визитата си в Париж Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен ще бъдат в Берлин, след участие на датския премиер в среща на върха за енергетика и сигурност в Северно море в Хамбург.

          След седмици на ескалация текущият президент на САЩ Доналд Тръмп отстъпи по темата за Гренландия, след като по-рано заплаши с действия срещу острова и с по-високи мита за европейски държави, сред които Франция, Германия и Великобритания. По думите му разговорите в Давос с генералния секретар на НАТО Марк Рюте са довели до „рамково споразумение“ за Гренландия, без да се разкриват подробности.

          От месеци Франция се стреми да бъде водещ глас в европейската солидарност с Дания. През юни миналата година Макрон посети Нук, където на 6 февруари се очаква откриването на френско консулство

