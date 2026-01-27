Мъжете ще трябва да имат поне 11 844 евро, а жените 12 777 евро за пожизнена втора пенсия

Жените ще трябва да разполагат с поне 12 777 евро, а мъжете – с минимум 11 844 евро, за да имат право на пожизнена втора пенсия от универсалните пенсионни фондове.

- Реклама -

Това изчислява вестник „Сега“, цитирана от БГНЕС в публикация, посветена на новите правила, предложени от финансовото министерство и пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащанията от втория стълб и въвеждането на мултифондова система.

Промените са заложени в Кодекса за социално осигуряване. Очаква се промените да бъде внесени в Народното събрание.

Освен мащабните промени, които за първи път ще дадат възможност за инвестиране на спестяванията с различен риск, законопроектът променя и условията за избор на пенсионен продукт.

Видът на плащането ще зависи от натрупаната сума – малките спестявания ще се изплащат наведнъж, при достатъчно големи натрупвания (което засега е рядкост) ще се получава пожизнена пенсия, както в първия стълб. Хората между тези две крайности – които са най-многобройната група – ще вземат средствата си като разсрочено плащане, т.е. под формата на месечни суми, но за определен период.

Досега условията бяха обвързани с минималната пенсия, а занапред ще се свържат с минималната работна заплата.

Данните показват, че хората, които в момента се пенсионират, предпочитат да получат средствата си възможно най-бързо. Затова дружествата прогнозират, че ако има избор между пожизнена пенсия и разсрочено плащане, повечето ще изберат второто.

Това би направило пожизнената пенсия още по-рядко срещана, отколкото е сега. На практика тя ще остане само за онези, които имат достатъчно натрупвания, за да получават поне 20% от минималната заплата месечно (124,04 евро).

За да се постигне такъв размер на пенсията, жените трябва да имат най-малко 25 555 евро в партидите си, а мъжете – 23 688 евро, изчисляват дружествата. В действителност обаче много малко хора разполагат с такива спестявания – средната сума в активните партиди към септември е 8461,79 лв. (4327 евро).

Затова от асоциацията предлагат тази възможност да отпадне и пожизнена пенсия да се отпуска, ако човек има средства за поне 10% от минималната заплата.

По техни прогнози това ще намали наполовина необходимите суми – до минимум 12 777 евро за жените и 11 844 евро за мъжете.

Министерството на финансите приема тези аргументи.