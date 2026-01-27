Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони направи силно обръщение по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Тя категорично осъди историческата роля на италианския фашистки режим в депортациите и преследванията, като същевременно изрази дълбока загриженост относно зачестилите случаи на антисемитизъм в съвременния свят.

- Реклама -

В своето изявление, цитирано от осведомителните агенции АНСА и БТА, Мелони акцентира върху необходимостта от съхраняване на историческата памет. Тя подчерта, че обществото трябва да се вслушва в разказите на тези, които са преживели ужаса, и на техните наследници.

„Помним имената и фамилиите на жертвите и се връщаме към спомена за случилото се, включително благодарение на ценните свидетелства на оцелели и на техните потомци“, заяви италианският премиер.

Джорджа Мелони използва повода, за да отдаде почит на хората, проявили смелост в най-тежките времена, но и да припомни отговорността на Италия за събитията от миналия век. Тя не спести остри думи за действията на тогавашната власт и въведените антисемитски мерки.

„Днес ние почитаме Праведниците от всяка страна, които не са се поколебали да рискуват живота си, за да се противопоставят на нацисткия проект и да спасят живота на невинни хора. На този ден ние отново осъждаме съучастието на фашисткия режим в преследванията, арестите и депортациите. Една мрачна страница от италианската история, белязана от позорните расистки закони от 1938 г.“, допълни министър-председателят.

В заключителната част на своето обръщение Мелони предупреди, че омразата не е останала в миналото, а се трансформира и продължава да бъде заплаха за демократичните ценности и социалния мир днес.

„Това е болест, която се е завърнала под нови форми, които са изключително опасни. Днес ние потвърждаваме своя ангажимент към предотвратяването и борбата с всяка разновидност на тази напаст, която трови нашите общества и се опитва да разруши принципите на свободата и уважението, заложени в основата на социалното единство“, каза в заключение Мелони.