НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Методи Методиев: Очакваната инфлация е около 3,5%, въвеждането на еврото върви по план

          27 януари 2026 | 11:29 210
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на финансите не очаква изненади по отношение на инфлацията, като прогнозите са тя да се движи около 3,5–3,6%. Това заяви заместник-министърът на финансите Методи Методиев в кулоарите на Софийския икономически форум.

          - Реклама -

          По думите му Национален статистически институт ще публикува флаш оценките за инфлацията през следващата седмица, като очакванията на ведомството съвпадат с текущите разчети на финансовото министерство. През следващата година се предвижда лек спад на хармонизирания индекс на потребителските цени, което според Методиев е сигнал за стабилизиране на ценовата динамика.

          Заместник-министърът подчерта, че процесът по въвеждане на еврото протича плавно и по предварително определения график. Към момента около 68–70% от левовете вече са изтеглени от икономиката, което показва висока степен на готовност както от страна на институциите, така и на гражданите и бизнеса.

          След 1 февруари еврото ще стане официална валута в страната. В първите шест месеца ще бъде възможно обмяната на левове в търговските банки и в Българска народна банка, а след изтичането на този срок обмяната ще продължи безсрочно в БНБ.

          Методиев уточни още, че двойното етикетиране на цените ще приключи на 8 август, като до момента няма подадени жалби срещу актове на НАП, свързани с прилагането на новите правила. По думите му институциите остават в готовност да съдействат на гражданите и бизнеса през целия преходен период.

          Министерството на финансите не очаква изненади по отношение на инфлацията, като прогнозите са тя да се движи около 3,5–3,6%. Това заяви заместник-министърът на финансите Методи Методиев в кулоарите на Софийския икономически форум.

          - Реклама -

          По думите му Национален статистически институт ще публикува флаш оценките за инфлацията през следващата седмица, като очакванията на ведомството съвпадат с текущите разчети на финансовото министерство. През следващата година се предвижда лек спад на хармонизирания индекс на потребителските цени, което според Методиев е сигнал за стабилизиране на ценовата динамика.

          Заместник-министърът подчерта, че процесът по въвеждане на еврото протича плавно и по предварително определения график. Към момента около 68–70% от левовете вече са изтеглени от икономиката, което показва висока степен на готовност както от страна на институциите, така и на гражданите и бизнеса.

          След 1 февруари еврото ще стане официална валута в страната. В първите шест месеца ще бъде възможно обмяната на левове в търговските банки и в Българска народна банка, а след изтичането на този срок обмяната ще продължи безсрочно в БНБ.

          Методиев уточни още, че двойното етикетиране на цените ще приключи на 8 август, като до момента няма подадени жалби срещу актове на НАП, свързани с прилагането на новите правила. По думите му институциите остават в готовност да съдействат на гражданите и бизнеса през целия преходен период.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева -
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева -
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
          Общество

          Психолози от София работят с учениците след трагедията с Билгин

          Дамяна Караджова -
          Напрежението в баташкото село Нова махала нараства след трагичната смърт на 18-годишен ученик, който сложи край на живота си на 22 януари.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions