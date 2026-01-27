Методи Методиев: Очакваната инфлация е около 3,5%, въвеждането на еврото върви по план

Министерството на финансите не очаква изненади по отношение на инфлацията, като прогнозите са тя да се движи около 3,5–3,6%. Това заяви заместник-министърът на финансите Методи Методиев в кулоарите на Софийския икономически форум.

По думите му Национален статистически институт ще публикува флаш оценките за инфлацията през следващата седмица, като очакванията на ведомството съвпадат с текущите разчети на финансовото министерство. През следващата година се предвижда лек спад на хармонизирания индекс на потребителските цени, което според Методиев е сигнал за стабилизиране на ценовата динамика.

Заместник-министърът подчерта, че процесът по въвеждане на еврото протича плавно и по предварително определения график. Към момента около 68–70% от левовете вече са изтеглени от икономиката, което показва висока степен на готовност както от страна на институциите, така и на гражданите и бизнеса.

След 1 февруари еврото ще стане официална валута в страната. В първите шест месеца ще бъде възможно обмяната на левове в търговските банки и в Българска народна банка, а след изтичането на този срок обмяната ще продължи безсрочно в БНБ.

Методиев уточни още, че двойното етикетиране на цените ще приключи на 8 август, като до момента няма подадени жалби срещу актове на НАП, свързани с прилагането на новите правила. По думите му институциите остават в готовност да съдействат на гражданите и бизнеса през целия преходен период.