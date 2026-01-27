Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов обяви сериозен финансов спор между държавата и концесионера на Летище София, както и напредък по ключови инфраструктурни проекти.

В студиото на Сашо Диков по телевизия Евроком министърът в оставка направи отчет за работата си, засягайки теми от възстановяването на въздушния трафик до доставката на новите влакове „Шкода“ и ролята на „Български пощи“ в обслужването на населението.

Напрежение около таксите на Летище София

Основен акцент в разговора бе искането на държавата концесионерът на столичното летище да изплати пълния размер на дължимите такси. Според министър Караджов, гратисният период, договорен през 2021 г. заради пандемията, вече не е оправдан, тъй като трафикът и приходите са се възстановили напълно.

Данните за 2025 г. показват, че обслужените пътници са достигнали 8,4 милиона, което надхвърля прогнозните нива. Приходите също са над очакванията – над 134 милиона евро при прогнозирани 132 милиона дори без ефекта на пандемията. Въпреки това, концесионерът предлага да плати само част от сумата и поставя условия за ремонт на пистата.

„Аз казвам така, като министър, много ви моля и съм го направил с три писма… Дайте пълния размер на вашето концесионно възнаграждение“, заяви Караджов, уточнявайки, че сумата може да надхвърли 40 милиона евро. В отговор компанията е предложила устно плащане от 9 милиона, като същевременно е повдигнала въпроса за ремонт на пистата на стойност 70 милиона евро, който според тях трябва да се поеме от държавата заради регулаторни изисквания.

Три нови магистрали на концесия

Министерството на транспорта е задвижило процедури за изграждане на три ключови магистрали чрез концесия – радикална мярка за ускоряване на строителството чрез частен капитал. Одобрените за процедура обекти са магистрала „Рила“ (свързваща Дупница с Гюешево и границата със Северна Македония), магистрала „Черно море“ (Варна-Бургас) и директното трасе Монтана-София под прохода Петрохан.

„Много, много неща започнаха и са в много напреднал стадий на своето развитие. Естествено, ако ги продължи следващия кабинет, то той ще бере и плодовете“, коментира министърът. Ако политиката бъде продължена, конкурсите за правни и икономически анализи трябва да приключат до края на май, а изпълнители да бъдат избрани до края на следващата година.

Новите влакове и транспортната реформа

Модернизацията на железниците също бе във фокуса на разговора. Министърът потвърди, че новите влакове от „Шкода“, договорени през 2024 г., започват да пристигат от април. Темпът на доставка ще бъде около четири влака месечно. Машините са произведени специално за България, с надписи на кирилица и съвременни системи за информираност.

Караджов предупреди, че страната рискува да загуби финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, ако не бъде приет новият Закон за обществения транспорт. „Този закон, този хаос го подреждам в едно общо разписание, което е синхронизирано с автобус и влак“, обясни той, подчертавайки нуждата от интегрирана транспортна схема.

„Български пощи“ и валутният обмен

По отношение на „Български пощи“, министърът отчете успешното справяне на дружеството с мащабната задача по обмен на валута. От началото на януари през мрежата на пощите са обменени близо 100 милиона лева, а пенсиите се изплащат в евро без сериозни сътресения. Караджов обаче изрази разочарование, че планираното увеличение на бюджета за пощите със 72 милиона евро не е било прието окончателно, което оставя служителите на минимални заплати въпреки нарасналия обем отговорности.

Развитие на пристанищата и мостовете над Дунав

За пристанище Варна министърът лансира идеята за намиране на стратегически партньор, който да осигури транзитен товаропоток от Пътя на коприната, вместо просто да се наливат средства в инфраструктура без гарантирани товари. Относно свързаността със северната ни съседка, постигнат е пробив с подписването на тристранно споразумение между България, Гърция и Румъния за изграждане на нови мостове при Силистра и Никопол с европейско финансиране.

В края на разговора Гроздан Караджов не даде категоричен отговор дали би останал на поста в следващ кабинет, определяйки работата като „къртовски труд“, но подчерта, че се гордее с постигнатото за едногодишния си мандат.