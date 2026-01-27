Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицковски предприе дипломатически ходове за справяне с напрежението по границите, като инициира телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Действията на премиера са провокирани от продължаващата блокада на граничните пунктове, организирана от недоволни транспортни работници.

Превозвачи от Северна Македония и други страни от Западните Балкани блокираха пропускателните пунктове с конкретни искания към Брюксел. Тяхното настояване е свързано с правилата за влизане и престой в Шенгенското пространство. Транспортният бранш изисква правилото на Европейския съюз за електронните записи на престоя да бъде преразгледано и синхронизирано с регулацията 90/180 дни, за да се облекчи работата им.

Според Мицковски проблемът не е нов за комуникацията между Скопие и Брюксел. Той уточни, че темата е отворена за обсъждане с Европейската комисия още от септември. Активно участие в преговорите взема и външният министър Тимчо Муцунски, който отговаря за този и други проекти, касаещи интересите на гражданите.

Към момента директният разговор между двамата лидери се забавя поради ангажиментите на председателя на ЕК. Мицковски изрази надежда за бързо развитие на ситуацията и координирани действия със съседните държави.