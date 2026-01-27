НА ЖИВО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2" (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево", шофьорът загина
          Мицковски потърси Урсула фон дер Лайен за решаване на кризата с превозвачите

          27 януари 2026 | 17:05 540
          Урсула фон дерЛайен
          СНИМКА: БГНЕС
          Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицковски предприе дипломатически ходове за справяне с напрежението по границите, като инициира телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Действията на премиера са провокирани от продължаващата блокада на граничните пунктове, организирана от недоволни транспортни работници.

          Превозвачи от Северна Македония и други страни от Западните Балкани блокираха пропускателните пунктове с конкретни искания към Брюксел. Тяхното настояване е свързано с правилата за влизане и престой в Шенгенското пространство. Транспортният бранш изисква правилото на Европейския съюз за електронните записи на престоя да бъде преразгледано и синхронизирано с регулацията 90/180 дни, за да се облекчи работата им.

          Според Мицковски проблемът не е нов за комуникацията между Скопие и Брюксел. Той уточни, че темата е отворена за обсъждане с Европейската комисия още от септември. Активно участие в преговорите взема и външният министър Тимчо Муцунски, който отговаря за този и други проекти, касаещи интересите на гражданите.

          Към момента директният разговор между двамата лидери се забавя поради ангажиментите на председателя на ЕК. Мицковски изрази надежда за бързо развитие на ситуацията и координирани действия със съседните държави.

          „Поне от последното съобщение очаквам това да бъде решено. Вчера поисках телефонен разговор с председателя на Европейската комисия (Урсула фон дер Лайен), тя официално отсъства в Индия. Очаквам да се чуем в следващите дни и да отворим отново тази тема и заедно с колеги от региона да я поставим отново на масата за обсъждане. ЕС има Шенгенски механизъм, към който се придържа и сега търсим начин да отговорим на нуждите на превозвачите“, заяви премиерът Мицковски.

          „Поне от последното съобщение очаквам това да бъде решено. Вчера поисках телефонен разговор с председателя на Европейската комисия (Урсула фон дер Лайен), тя официално отсъства в Индия. Очаквам да се чуем в следващите дни и да отворим отново тази тема и заедно с колеги от региона да я поставим отново на масата за обсъждане. ЕС има Шенгенски механизъм, към който се придържа и сега търсим начин да отговорим на нуждите на превозвачите“, заяви премиерът Мицковски.

