Млада шофьорка с два месеца стаж блъсна германка в Бургас

18-годишна шофьорка е блъснала 71-годишна гражданка на Германия в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 26 януари на кръстовището на улиците „Славянска“ и „Св. св. Кирил и Методий“. По данни на органите на реда водачката е ударила внезапно появилата се на пътното платно жена, която е излязла между паркирани автомобили.
Пострадалата е настанена за лечение в болница, като към момента е без опасност за живота.
Младата шофьорка е с едва два месеца стаж зад волана, уточняват от полицията.
