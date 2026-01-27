НА ЖИВО
          Инциденти

          Млада шофьорка с два месеца стаж блъсна германка в Бургас

          27 януари 2026 | 09:48
          18-годишна шофьорка е блъснала 71-годишна гражданка на Германия в Бургас, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 26 януари на кръстовището на улиците „Славянска“ и „Св. св. Кирил и Методий“. По данни на органите на реда водачката е ударила внезапно появилата се на пътното платно жена, която е излязла между паркирани автомобили.

          Пострадалата е настанена за лечение в болница, като към момента е без опасност за живота.

          Младата шофьорка е с едва два месеца стаж зад волана, уточняват от полицията.

