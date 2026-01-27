Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Световният вицешампион с България и волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов имаше основен принос неговият отбор Локомотив (Новосибирск) до постигна 18-а победа в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов записаха не много лесна, но изключително важна победа като гост на Бологорие (Белгород) с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) в мач от 21-ия кръг, който се игра в Тула.

Волейболистите на Локомотив поведоха в резултата с 5:3 след страхотно пускане на Мони Николов. Домакините от Белогорие обърнаха развоя на гейма и на свой ред поведоха с 9:7 и 13:11. Блокада на Илиян Кураев възстанови равенството при 15:15. Равенството се запази до 22:22. Възпитаниците на Пламен Константинов стигнаха първи до възможност да затворят гейма при 24:23. Последваха още много изравнявания на резултата. Дву поредни точки на Омар Курбанов от атака и контраатака и 26:26. Блокада на Юрий Бражнюк и 27:26. Перфектна комбинация Симеон Николов – Юрий Бражнюк и 29:28. Троен блок занесе успеха на тима от Новосибирск в първата част с 30:28.

Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха с 6:3 и 10:9 в началото на втората част. Белогорие обърна резултата и поведе с 12:10. Добър сервис на Мони Николов и Локомотив поведе с 14:13. Мощна атака на Иля Казаченков по правата от зона 2 и Локомотив поведе с 19:18. Тимът от Новосибирск поведе с 21:19, но допусна бързо изравняване. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив.Отлични прояви на Симеон Николов, който застана на начален удар при 22:22, и Локомотив спечели втората част с 25:22.

Локомотив поведе с 6:3 след отлична атака на Иля Казаченков. Симеон Николов би отличен сервис, а после игра страхотно в защита, за да може Омар Курбанов да завърши разиграването за 7:3. Иля Казаченков атакува по правата за 9:4. Мохамед Ал Хачдади сгреши началния удар и Локомотив дръпна с 14:8. Волейболистите от Новосибирск поведоха с 22:18 след атака на Илия Казаченков. Ас на Мони Николов и 23:18. Феноменално подаваше над глава на повече от 6 метра на Мони Николов към Иля Казаченков и Локомотив спечели третата част с 25:20 и мача с 3:0 гейма.

Симеон Николов реализира 8 точки ( 3 аса, 3 блока, 29% ефективност в атака – +2).

Иля Казаченков стана най-резултатен за Локомотив с 20 точки (1 блок, 63% ефективност в атака +14).

Илиян Куркаев добави още 9 точки (2 блока, 88% ефективност в атака +7) и получи най-високата оценка в мача 7.1.

Мароканецът Мохамед Ал Хачдаде реализира 16 точки (2 аса, 2 блока, 50% ефективност в атака – +9) за Белогорие.

Ярослав Подлесних добави още 10 точки (1 ас, 1 блок).

Така Локомотив остава втори във временното класиране с актив от 53 точки (18 победи, 3 загуби).