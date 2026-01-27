Муцунски: Влиятелни държави от ЕС опитаха да уредят среща с Георг Георгиев, България отказа

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че през декември миналата година е имало сериозни инициативи от няколко големи и влиятелни държави членки на ЕС, както и от ръководството на Съюза, за организиране на среща между него и българския външен министър Георг Георгиев. По думите му обаче от българска страна не е последвал положителен отговор.

В интервю за ТВ Сител Муцунски посочи, че и в последните дни, по инициатива на Брюксел, отново има опити за организиране на подобна среща.

„Ние сме на разположение, когато другата страна бъде подготвена, да разменим аргументите си“, подчерта той, като изрази притеснение, че дори след евентуални конституционни промени за вписване на българската общност, Северна Македония може отново да бъде поставена под натиск по теми, свързани с идентичност, история и език.

Муцунски акцентира и върху необходимостта от доверие и диалог в духа на европейските ценности.

„За всяко решение са необходими двама. За всяко решение е необходимо доверие и открита дискусия. Нашето правителство е готово за такава дискусия по всяко време, независимо от резултатите от изборите в София“, заяви той.

По темата за вписването на българите в Конституцията – условие в преговорната рамка на Северна Македония – външният министър посочи, че в разговорите с представители на ЕС и Европейската комисия винаги има опити да се намерят „по-креативни решения“, но отказа да навлиза в детайли.

„В момента, в който ги споделя публично, те ще бъдат отхвърлени от другата страна“, поясни Муцунски, като подчерта, че за Скопие са ключови въпросите, свързани с националната идентичност – език, култура и история.

Той настоя, че очакванията на страната са малцинствата извън границите на Северна Македония, особено в държавите членки на ЕС, да бъдат третирани по европейски стандарти, както това прави настоящото правителство по отношение на македонските общности.

По думите на Муцунски фокусът на евроинтеграцията на Северна Македония остава върху вътрешните реформи – промени в законодателството и изготвянето на План за действие за правата на малцинствата и общностите. Документът, определен от него като „много добър“, е получил положителни оценки от редица държави членки на ЕС.

Министърът изрази разочарование от реакцията на София към плана, като я определи като некоректна, вероятно повлияна от изборния процес в България.

„Това не е план за правата на българското малцинство, а план за разширяване и надграждане на правата на всички малцинства по най-високите европейски стандарти“, подчерта Муцунски.

В заключение той заяви, че Скопие ще продължи да се концентрира върху вътрешнополитическите си задачи, като същевременно ще остане проактивно в търсенето на решение с България.