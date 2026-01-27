Муцунски: Влиятелни държави от ЕС опитаха да уредят среща с Георг Георгиев, България отказа

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че през декември миналата година е имало сериозни инициативи от няколко големи и влиятелни държави членки на ЕС, както и от ръководството на Съюза, за организиране на среща между него и българския външен министър Георг Георгиев. По думите му обаче от българска страна не е последвал положителен отговор.
В интервю за ТВ Сител Муцунски посочи, че и в последните дни, по инициатива на Брюксел, отново има опити за организиране на подобна среща.
Муцунски акцентира и върху необходимостта от доверие и диалог в духа на европейските ценности.
По темата за вписването на българите в Конституцията – условие в преговорната рамка на Северна Македония – външният министър посочи, че в разговорите с представители на ЕС и Европейската комисия винаги има опити да се намерят „по-креативни решения“, но отказа да навлиза в детайли.
Той настоя, че очакванията на страната са малцинствата извън границите на Северна Македония, особено в държавите членки на ЕС, да бъдат третирани по европейски стандарти, както това прави настоящото правителство по отношение на македонските общности.
По думите на Муцунски фокусът на евроинтеграцията на Северна Македония остава върху вътрешните реформи – промени в законодателството и изготвянето на План за действие за правата на малцинствата и общностите. Документът, определен от него като „много добър“, е получил положителни оценки от редица държави членки на ЕС.
Министърът изрази разочарование от реакцията на София към плана, като я определи като некоректна, вероятно повлияна от изборния процес в България.
В заключение той заяви, че Скопие ще продължи да се концентрира върху вътрешнополитическите си задачи, като същевременно ще остане проактивно в търсенето на решение с България.