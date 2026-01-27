НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияКрими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          27 януари 2026 | 15:48 190
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и четирима – под въздействие на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

          - Реклама -

          В рамките на деня са проверени 13 717 моторни превозни средства, а контролът е обхванал 15 227 водачи и пътници. Съставени са 3999 фиша и 379 акта за установени административни нарушения.

          От засечените пияни шофьори 12 са управлявали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал тест за алкохол. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са установени четирима шофьори, като двама са отказали тестване.

          Основният акцент на акцията е бил недопускане на управление от водачи, употребили алкохол или наркотици, както и контрол срещу неправоспособни шофьори, уточняват от МВР.

          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и четирима – под въздействие на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

          - Реклама -

          В рамките на деня са проверени 13 717 моторни превозни средства, а контролът е обхванал 15 227 водачи и пътници. Съставени са 3999 фиша и 379 акта за установени административни нарушения.

          От засечените пияни шофьори 12 са управлявали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал тест за алкохол. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са установени четирима шофьори, като двама са отказали тестване.

          Основният акцент на акцията е бил недопускане на управление от водачи, употребили алкохол или наркотици, както и контрол срещу неправоспособни шофьори, уточняват от МВР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
          ИТ

          Учители в Пловдив внедряват изкуствен интелект в началния курс на обучение

          Михаил Георгиев -
          Двадесет и четирима начални педагози от Пловдив и региона преминаха през специализирано обучение, насочено към интегрирането на съвременни технологии в класната стая. Те взеха...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions