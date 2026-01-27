МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

27 януари 2026 | 15:48
При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и четирима – под въздействие на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
В рамките на деня са проверени 13 717 моторни превозни средства, а контролът е обхванал 15 227 водачи и пътници. Съставени са 3999 фиша и 379 акта за установени административни нарушения.
От засечените пияни шофьори 12 са управлявали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал тест за алкохол. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са установени четирима шофьори, като двама са отказали тестване.
Основният акцент на акцията е бил недопускане на управление от водачи, употребили алкохол или наркотици, както и контрол срещу неправоспособни шофьори, уточняват от МВР.
