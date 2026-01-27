МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и четирима – под въздействие на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В рамките на деня са проверени 13 717 моторни превозни средства, а контролът е обхванал 15 227 водачи и пътници. Съставени са 3999 фиша и 379 акта за установени административни нарушения.

От засечените пияни шофьори 12 са управлявали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 13 – с над 1,2 промила. Един водач е отказал тест за алкохол. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са установени четирима шофьори, като двама са отказали тестване.

Основният акцент на акцията е бил недопускане на управление от водачи, употребили алкохол или наркотици, както и контрол срещу неправоспособни шофьори, уточняват от МВР.