На възпоменателна церемония Софийският университет почете жертвите на Холокоста

С възпоменателна церемония в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София беше отбелязан Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. Събитието беше организирано от програма „Хебраистика“ към Историческия факултет на университета и Дипломатическия институт към МВнР.
Акцент в церемонията беше тревогата от нарастващия антисемитизъм в глобален мащаб и ролята на образованието като основен инструмент срещу омразата.
„В момент, когато антисемитизмът е на най-високото си ниво от десетилетия и става все по-насилствен, ние трябва да засилваме образованието за Холокоста, а не да отстъпваме от него“, заяви ръководителят на програма „Хебраистика“ проф. Румяна Маринова-Христиди, която откри събитието.
Тя подчерта моралния дълг на историците и обществото да пазят историческата истина, като изрази гордост от факта, че в България подобни възпоменателни инициативи се провеждат свободно и с широко обществено участие.
Заместник-министърът на външните работи в оставка Николай Бериевски акцентира върху значението на историческата памет като защита срещу повторението на трагедиите на миналото.
Бериевски подчерта, че въпреки традиционно ниските нива на антисемитизъм в България, бдителността и бързата реакция остават задължителни, за да не се допусне разпространение на омраза.
В церемонията участваха още директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, деканът на Историческия факултет проф. Мира Маркова, президентът на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов, както и посланиците на Израел и Аржентина – Йоси Леви Сфари и Алехандро Майер.
Посланикът на Израел подчерта уникалната роля на България в спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.
Николай Гълъбов се обърна специално към младите хора в залата:
Кулминацията на събитието беше запалването на възпоменателни свещи в памет на милионите жертви на Холокоста. След церемонията беше прожектиран филмът „Светът ще трепери“, заснет в България, като на събитието присъства и неговият продуцент Филип Рот.
Международният ден в памет на жертвите на Холокоста се отбелязва официално от 2006 г., след резолюция на Общото събрание на Организация на обединените нации, приета на 1 ноември 2005 г.