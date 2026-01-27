НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          На възпоменателна церемония Софийският университет почете жертвите на Холокоста

          27 януари 2026 | 14:17
          С възпоменателна церемония в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София беше отбелязан Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. Събитието беше организирано от програма „Хебраистика“ към Историческия факултет на университета и Дипломатическия институт към МВнР.

          Акцент в церемонията беше тревогата от нарастващия антисемитизъм в глобален мащаб и ролята на образованието като основен инструмент срещу омразата.

          „В момент, когато антисемитизмът е на най-високото си ниво от десетилетия и става все по-насилствен, ние трябва да засилваме образованието за Холокоста, а не да отстъпваме от него“, заяви ръководителят на програма „Хебраистика“ проф. Румяна Маринова-Христиди, която откри събитието.

          Тя подчерта моралния дълг на историците и обществото да пазят историческата истина, като изрази гордост от факта, че в България подобни възпоменателни инициативи се провеждат свободно и с широко обществено участие.

          „Горда съм, че България е страна, където такива възпоменателни събития са свободни, открити, достойни и много добре посетени“, допълни проф. Маринова-Христиди.

          Заместник-министърът на външните работи в оставка Николай Бериевски акцентира върху значението на историческата памет като защита срещу повторението на трагедиите на миналото.

          Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста

          „Холокостът остава постоянно напомняне за опасностите от омразата, нетолерантността и расизма. Това е урок за цялото човечество, че никога не е твърде рано да се противопоставим на речта на омразата и престъпленията от омраза“, заяви той.

          Бериевски подчерта, че въпреки традиционно ниските нива на антисемитизъм в България, бдителността и бързата реакция остават задължителни, за да не се допусне разпространение на омраза.

          В церемонията участваха още директорът на Дипломатическия институт Таня Михайлова, деканът на Историческия факултет проф. Мира Маркова, президентът на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов, както и посланиците на Израел и Аржентина – Йоси Леви Сфари и Алехандро Майер.

          Посланикът на Израел подчерта уникалната роля на България в спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

          „Историята на България е уникална, защото е имало хора, които са казали: ‘Не в моето общество, не в моята страна’. В някои случаи те дори са рискували живота си“, заяви той и призова за активна глобална борба с антисемитизма.

          Николай Гълъбов се обърна специално към младите хора в залата:

          „Вие, студентите и учениците, със своето знание и разбиране на историята, можете да спрете цикъла на омразата“, каза той.

          Кулминацията на събитието беше запалването на възпоменателни свещи в памет на милионите жертви на Холокоста. След церемонията беше прожектиран филмът „Светът ще трепери“, заснет в България, като на събитието присъства и неговият продуцент Филип Рот.

          Международният ден в памет на жертвите на Холокоста се отбелязва официално от 2006 г., след резолюция на Общото събрание на Организация на обединените нации, приета на 1 ноември 2005 г.

