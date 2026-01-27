НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК

          27 януари 2026 | 14:43 670
          омисията за противодействие на корупцията (КПК)
          Снимка: БТА
          Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който Комисията за противодействие на корупцията (КПК) се закрива, а правомощията ѝ се разпределят между Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Сметната палата.

          Архивите на КПК – към ДАНС, не към ГДБОП

          Комисията подкрепи редакция, предложена от Анна Александрова (ГЕРБ–СДС), според която КПК предава на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и базите данни, съдържащи информация за тези дела. Първоначалният вариант е предвиждал незабавно унищожаване на част от данните, но това предложение беше изоставено.

          Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната – Демократична България и Възраждане архивите и базите данни да преминат към ГДБОП, а не към ДАНС.

          „Не виждам основание да бъдат унищожавани тези данни, а следва да преминат към органа, който е правоприемник“, заяви Надежда Йорданова от ПП–ДБ.

          От своя страна Петър Петров („Възраждане“) подчерта, че формацията му е против всякакво унищожаване на информация:

          „ГДБОП трябва да работи с тази информация, а не тя да се предава на ДАНС, който е политически зависим орган“, каза той.

          Подкрепа за предложенията на ПП–ДБ и „Възраждане“ изрази и Юлиана Матеева от „Величие“, която заяви:

          „Кучето в този законопроект е заровено именно в тази разпоредба“.

          Правната комисия в НС заседава извънредно за закриването на КПК Правната комисия в НС заседава извънредно за закриването на КПК

          Окончателното решение на комисията

          В крайна сметка правната комисия реши:

          • архивните данни и базите на КПК да не се унищожават, а да бъдат предадени на ДАНС;
          • всички действащи дела на оперативен отчет, водени от КПК, да преминат към ГДБОП.

          Анна Александрова обясни, че Министерството на правосъдието не подкрепя прехвърлянето на архивите към ГДБОП, но подкрепя запазването на информацията, вместо унищожаването ѝ.

          Как се разпределят функциите след закриването на КПК

          С приетите промени:

          • Разкриването и противодействието на корупцията се възлагат на ГДБОП;
          • Разследването на корупцията по високите етажи на властта отново се връща към следователите;
          • Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверките за несъответствие в декларираното имущество на публични лица преминават към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, изпълнявали тези дейности.

          Служителите на КПК

          Комисията прие още, че служителите от Специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПК преминават към ГДБОП без срок за изпитване, с изключение на тези, които към момента са в изпитателен срок.

          Отхвърлено беше предложението на ПП–ДБ за прекратяване на правоотношенията на инспекторите и разследващите от КПК.

          „Няма основания да бъдат преназначавани без конкурс в друга структура“, аргументира се Надежда Йорданова.

          Отпаднали предложения

          Комисията не прие и предложенията на Петър Петров („Възраждане“):

          • три години след напускане на публична длъжност лицата да продължат да подават декларации за имущество;
          • неподаването на декларация автоматично да е основание за проверка на имущественото състояние.

          Забавен старт и отхвърлена декларация

          Заседанието на правната комисия започна с около час закъснение. В началото беше отхвърлено и предложението на Надежда Йорданова в дневния ред да бъде включен проект на декларация с призив за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, съобразно Закона за съдебната власт.

