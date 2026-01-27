Над 500 училища в страната имат статут на иновативни

В момента 526 училища в страната са със статут на иновативни, като иновациите им са различни – организационни, управленски, но най-често са педагогически, свързани с разработването и прилагането на нови модели на преподаване, стана ясно на дискусия за иновациите в образованието и уменията на бъдещето.

Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината и успява да мотивира в по-голяма степен учениците да учат, каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

„Чрез иновациите променяме доминиращата култура на формализъм в системата. През последните години се създаде практика и нагласа за въвеждане на иновации, като училищата създаваха проекти и кандидатстваха, излизайки от задължителните стандарти”, отбеляза министър Вълчев.

По неговите думи, тези подходи имат съществена роля за мотивацията на учениците и повишаването на техните резултати.

Според министъра, образователните стандарти трябва да бъдат по-общи, като задават целта, и по-малко инструктиращи с конкретни правила. „Това ще стане с промяна на философията, а системата ще бъде по-иновативна, ако се развива отдолу нагоре”, каза Вълчев.

Министърът коментира и възможността за въвеждане на акредитирани иновации в училищата, които да дадат по-голямо доверие и свобода на образователните институции.

Идеята е част от училищата да могат да прилагат иновативни практики без задължително одобрение на проекти и включване в списък на иновативните училища чрез Министерския съвет.

„Училищните иновации ще се насърчат при по-голяма автономия в институциите, при по-облекчени учебни програми и планове”, каза Вълчев.

Според него, без намаляване на задължителното учебно съдържание няма как да се освободи време за формиране на ключови умения.