      вторник, 27.01.26
          Над 500 училища в страната имат статут на иновативни

          27 януари 2026 | 17:27 290
          Снимка: БГНЕС
          В момента 526 училища в страната са със статут на иновативни, като иновациите им са различни – организационни, управленски, но най-често са педагогически, свързани с разработването и прилагането на нови модели на преподаване, стана ясно на дискусия за иновациите в образованието и уменията на бъдещето.

          Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината и успява да мотивира в по-голяма степен учениците да учат, каза министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

          „Чрез иновациите променяме доминиращата култура на формализъм в системата. През последните години се създаде практика и нагласа за въвеждане на иновации, като училищата създаваха проекти и кандидатстваха, излизайки от задължителните стандарти”, отбеляза министър Вълчев.

          По неговите думи, тези подходи имат съществена роля за мотивацията на учениците и повишаването на техните резултати.

          Според министъра, образователните стандарти трябва да бъдат по-общи, като задават целта, и по-малко инструктиращи с конкретни правила. „Това ще стане с промяна на философията, а системата ще бъде по-иновативна, ако се развива отдолу нагоре”, каза Вълчев.

          Министърът коментира и възможността за въвеждане на акредитирани иновации в училищата, които да дадат по-голямо доверие и свобода на образователните институции. 

          Идеята е част от училищата да могат да прилагат иновативни практики без задължително одобрение на проекти и включване в списък на иновативните училища чрез Министерския съвет.

          „Училищните иновации ще се насърчат при по-голяма автономия в институциите, при по-облекчени учебни програми и планове”, каза Вълчев.

          Според него, без намаляване на задължителното учебно съдържание няма как да се освободи време за формиране на ключови умения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ивайло Калфин: Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност

          Росица Николаева -
          Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност, защото иначе са били безсмислени. Протестите постигнаха много и свалиха правителството. Ако не излязат повече хора...
          ИТ

          Бизнесът ще участва в изграждането на българския дигитален портфейл

          Росица Николаева -
          МЕУ и доставчиците на удостоверителни услуги ще изграждат българския дигитален портфейл, стана ясно от работна среща на министъра на електронното управление в оставка Валентин...
          Здраве

          Учени: Позитивното отношение към стареенето може да удължи живота

          Росица Николаева -
          Позитивното отношение към стареенето може да накара хората да се чувстват по-млади и да живеят по-дълго, показват изследвания, а възрастовата дискриминация или т.нар. ейджизъм,...
