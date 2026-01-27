НА ЖИВО
          Надежда Йорданова: Служебният премиер да е максимално отдалечен от Пеевски

          27 януари 2026 | 13:24 899
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служебният министър-председател трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Делян Пеевски. Това заяви пред журналисти Надежда Йорданова, съпредседател на парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България, преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

          По-рано през деня Рая Назарян, председател на парламента, пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

          Йорданова открои два ключови елемента, които според нея са решаващи при избора на служебен кабинет. На първо място тя подчерта, че президентът трябва да проведе консултации с всички парламентарно представени партии, както изисква Конституцията, но това да бъде задълбочен и реален процес, а не формална среща.

          „Важно е консултациите да бъдат детайлни и съдържателни, а не проформа“, посочи тя.

          Вторият ключов момент, по думите ѝ, е личността на служебния премиер.

          „Служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Пеевски и да предложи работещ служебен кабинет“, заяви Надежда Йорданова, като допълни, че окончателното решение е изцяло в правомощията на президента.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео) Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          По темата за присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, Йорданова повтори позицията на ПП-ДБ, че преди ратификация документът трябва да бъде подложен на контрол от Конституционния съд.

          „Има много сериозни въпроси относно целите, обхвата и начина на управление на т.нар. Борд за мир. Виждаме, че правителството вече дава заден“, коментира тя.

          Според ПП-ДБ едва след произнасяне на Конституционния съд парламентът може да обсъжда ратификацията на подобен международен ангажимент.

          „Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер „Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

