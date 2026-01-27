НА ЖИВО
          Напрежение в небето: Неуспешна мисия на въздушната линейка

          27 януари 2026 | 16:18
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Въздушна медицинска линейка, извикана по спешност за пациент от Гоце Делчев, се е върнала обратно към София заради неблагоприятни метеорологични условия.

          Хеликоптерът е бил заявен от реанимационния екип на МБАЛ – Гоце Делчев за 80-годишен пациент с аневризма, който е трябвало да бъде транспортиран до столично лечебно заведение.

          По време на полета обаче пилотите са преценили, че кацането на стадиона в Гоце Делчев не е безопасно, заради влошените атмосферни условия, и са взели решение да прекратят мисията и да се върнат в София.

          Пациентът ще бъде транспортиран до софийска болница с наземна линейка, уточнява struma.bg.

