      вторник, 27.01.26
          Война

          Най-малко 25 фермери убити при атаки на бойци, свързани с „Ислямска държава“, в Източно Конго

          27 януари 2026 | 01:07 30
          Снимка: rfi.fr
          Най-малко 25 фермери са били убити при нощни нападения от бойци, свързани с Ислямска държава, в североизточната част на Демократична република Конго, съобщиха местни и силови източници пред АФП.

          Атаките са извършени в нощта срещу неделя от Съюзнически демократични сили (ADF) – въоръжена групировка, действаща в региона и известна с жестоките си нападения над цивилни. По данни на източниците бойците са атакували няколко изолирани села в гористи райони на провинция Итури.

          Жертвите са били вързани и насечени с мачете“, заяви хуманитарен работник в района, който е видял повече от 20 тела след нападението.

          Атаките са били насочени срещу земеделци, работещи по нивите си в близост до селата Отмабер и Бванасула, посочват местни източници.

          „Жертвите са всички фермери, които са имали ниви в този район“, заяви пред АФП Леон Ундемутау Манзалеке, местен лидер на гражданското общество. Той определи броя на загиналите като „предварителен“, но добави, че той вече е потвърден от местните власти и силите за сигурност.

          Активистът за правата на човека Кристоф Муняндеру съобщи, че няколко души са били отвлечени и отведени от нападателите.

          Източната част на ДР Конго е разтърсвана от над три десетилетия въоръжени конфликти, включително от действията на ADF и подкрепяната от Руанда антиправителствена групировка M23. ADF е създадена от бивши угандийски бунтовници и се закле във вярност на ИДИЛ през 2019 г.

          От 2021 г. угандийската армия е разположена в Итури и в съседната провинция Северно Киву, където действа съвместно с конгоанските сили срещу ислямистките формирования. Въпреки това, съвместната военна операция досега не успява да спре насилието срещу цивилното население в региона.

