          НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър

          На 99% е ясно, че Андрей Гюров ще заеме поста служебен министър-председател, научи ФОКУС от свои източници. Очаква се решението да бъде финализирано в рамките на конституционната процедура, след като по-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ официално отказа да поеме поста.

          След срещата си с президента Илияна Йотова председателят на 51-вото Народно събрание подчерта, че фокусът е бил върху доверието в служебния кабинет и ключовите му фигури.

          „С президента Илияна Йотова обсъдихме какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния министър-председател, както и на вътрешния министър, защото всичко това е с цел да се постигне едно широко голямо доверие сред избирателите“, заяви Назарян пред журналисти.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          Кой ще поеме МВР

          Особен интерес предизвиква името на служебния вътрешен министър. По информация на ФОКУС, сигурни източници посочват, че това ще бъде Емил Ганчев.

          Емил Ганчев има опит в системата на МВР и вече е заемал ръководни позиции. Той е бил заместник-министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Стефан Янев през 2021 г., както и заместник-министър в МВР в периода януари – май 2017 г.

          Освен това през 2020 г. Ганчев е работил в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

