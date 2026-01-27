„Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

„Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и хората, поставени от статуквото“, заяви депутатът от „Морал, единство, чест“Христо Расташки пред журналисти в парламента. Коментарът му беше направен преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, в отговор на въпрос коя е приемливата фигура за служебен министър-председател.
По думите му още на първо място трябва ясно да се посочат неприемливите имена, сред които категорично попада Рая Назарян.
Кой е „по-отдалечен“ от статуквото
Според депутата единствената фигура, която може да се разглежда като по-отдалечена от установените политически зависимости, е Андрей Гюров.
