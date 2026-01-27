НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

          27 януари 2026 | 12:50 1581
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и хората, поставени от статуквото“, заяви депутатът от „Морал, единство, чест“ Христо Расташки пред журналисти в парламента. Коментарът му беше направен преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, в отговор на въпрос коя е приемливата фигура за служебен министър-председател.

          - Реклама -

          По думите му още на първо място трябва ясно да се посочат неприемливите имена, сред които категорично попада Рая Назарян.

          „Определено Рая Назарян и фигурите от статуквото, които са поставени, са неприемливи. Почти всички позиции бяха заети от хора, които са свързани с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. Така че тези фигури са абсолютно неприемливи – за нас, за МЕЧ, и за народа, който доскоро беше на протест срещу тях“, заяви Расташки.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео) Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          Кой е „по-отдалечен“ от статуквото

          Според депутата единствената фигура, която може да се разглежда като по-отдалечена от установените политически зависимости, е Андрей Гюров.

          „Единственият, който смятаме, че е по-отдалечен, е Андрей Гюров, който беше възможен избор за президента в момента, но ще видим какво ще бъде решението“, добави Расташки.

          „Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и хората, поставени от статуквото“, заяви депутатът от „Морал, единство, чест“ Христо Расташки пред журналисти в парламента. Коментарът му беше направен преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, в отговор на въпрос коя е приемливата фигура за служебен министър-председател.

          - Реклама -

          По думите му още на първо място трябва ясно да се посочат неприемливите имена, сред които категорично попада Рая Назарян.

          „Определено Рая Назарян и фигурите от статуквото, които са поставени, са неприемливи. Почти всички позиции бяха заети от хора, които са свързани с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. Така че тези фигури са абсолютно неприемливи – за нас, за МЕЧ, и за народа, който доскоро беше на протест срещу тях“, заяви Расташки.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео) Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          Кой е „по-отдалечен“ от статуквото

          Според депутата единствената фигура, която може да се разглежда като по-отдалечена от установените политически зависимости, е Андрей Гюров.

          „Единственият, който смятаме, че е по-отдалечен, е Андрей Гюров, който беше възможен избор за президента в момента, но ще видим какво ще бъде решението“, добави Расташки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Политика

          Расистки скандал в Унгария: Министър на Орбан прати ромите да чистят тоалетни

          Георги Петров -
          Унгарският министър на строителството и транспорта Янош Лазар предизвика остра политическа и обществена реакция след изказване, в което определи ромската общност като „вътрешен трудов...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions