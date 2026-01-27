НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Нетаняху предупреди Иран за „безпрецедентен“ ответен удар срещу Израел

          27 януари 2026 | 22:33 701
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му ще нанесе мощен и безпрецедентен ответен удар, ако стане обект на атака от страна на Иран.

          Ако Иран допусне тежката грешка да атакува Израел, ние ще отговорим със сила, каквато Иран никога не е виждал“, предупреди Нетаняху.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, след пристигането на американска самолетоносачна ударна група в региона и серия остри предупреждения от иранска страна към съседни държави да не допускат използване на територията си за атаки срещу Техеран.

          Коментарите на израелския премиер подчертават готовността на Йерусалим за твърд военен отговор и засилват опасенията от по-широк регионален конфликт.

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му ще нанесе мощен и безпрецедентен ответен удар, ако стане обект на атака от страна на Иран.

          Ако Иран допусне тежката грешка да атакува Израел, ние ще отговорим със сила, каквато Иран никога не е виждал“, предупреди Нетаняху.

          - Реклама -

          Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, след пристигането на американска самолетоносачна ударна група в региона и серия остри предупреждения от иранска страна към съседни държави да не допускат използване на територията си за атаки срещу Техеран.

          Коментарите на израелския премиер подчертават готовността на Йерусалим за твърд военен отговор и засилват опасенията от по-широк регионален конфликт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иран заплаши съседите си с „враждебен статут“ при атака от тяхна територия

          Красимир Попов -
          Съседните държави ще бъдат „считани за враждебни“, ако тяхна територия бъде използвана за нападение срещу Иран. Това предупреди представител на Корпус на гвардейците на...
          Политика

          TikTok сключи сделка в последния момент и избегна показателен съдебен процес в САЩ

          Красимир Попов -
          Приложението за споделяне на видеа TikTok е постигнало извънсъдебно споразумение в последния момент, за да избегне знаков съдебен процес в Съединените щати. Делото, по...
          Политика

          Хамас настоява полицаите му да бъдат включени в новата администрация на Газа

          Красимир Попов -
          „Хамас“ се стреми да включи около 10 000 свои полицаи в нова палестинска администрация за Ивицата Газа, която се планира да бъде подкрепяна от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions