Нетаняху предупреди Иран за „безпрецедентен“ ответен удар срещу Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му ще нанесе мощен и безпрецедентен ответен удар, ако стане обект на атака от страна на Иран.

„Ако Иран допусне тежката грешка да атакува Израел, ние ще отговорим със сила, каквато Иран никога не е виждал“, предупреди Нетаняху. - Реклама -

Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, след пристигането на американска самолетоносачна ударна група в региона и серия остри предупреждения от иранска страна към съседни държави да не допускат използване на територията си за атаки срещу Техеран.

Коментарите на израелския премиер подчертават готовността на Йерусалим за твърд военен отговор и засилват опасенията от по-широк регионален конфликт.