Нова ескалация: Украйна завежда наказателно дело срещу един от най-близките съюзници на Путин

Украйна иска да образува дело и да започне наказателно преследване срещу президента на Беларус Александър Лукашенко, пише украинското издание „Европейска правда“, цитирано от РИА Новости.

Според информацията на медията Володимир Зеленски по време на посещението си във Вилнюс се е срещнал с представителката на беларуската опозиция Светлана Тихановска, с която дотогава е избягвал контакти. Инициативата за срещата е била от украинска страна.

„Договореностите са отишли много по-далеч. В частност е обсъждана възможността за откриване на наказателно преследване срещу Лукашенко“, се казва в публикация на сайта на „Европейска правда“.

Към момента РИА Новости не разполага с коментар от страна на беларуските власти относно подобни обсъждания.

По-рано президентът на Беларус нееднократно е заявявал готовност да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна. През октомври миналата година той посочи, че ако САЩ виждат някаква роля за Минск в процеса по уреждане на войната, беларуската страна е готова да участва. През януари Лукашенко заяви, че след края на конфликта Украйна може да получи помощ от Беларус и Русия, докато за Запада тя може да се окаже ненужна.

През март 2025 г. Лукашенко коментира отношението си към Зеленски, като заяви, че украинският президент му е бил „като син“, но „е постъпил като гнида“.