НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Нова ескалация: Украйна завежда наказателно дело срещу един от най-близките съюзници на Путин

          27 януари 2026 | 12:57 1210
          Върховна Рада на Украйна
          Върховна Рада на Украйна
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украйна иска да образува дело и да започне наказателно преследване срещу президента на Беларус Александър Лукашенко, пише украинското издание „Европейска правда“, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          Според информацията на медията Володимир Зеленски по време на посещението си във Вилнюс се е срещнал с представителката на беларуската опозиция Светлана Тихановска, с която дотогава е избягвал контакти. Инициативата за срещата е била от украинска страна.

          „Договореностите са отишли много по-далеч. В частност е обсъждана възможността за откриване на наказателно преследване срещу Лукашенко“, се казва в публикация на сайта на „Европейска правда“.

          Към момента РИА Новости не разполага с коментар от страна на беларуските власти относно подобни обсъждания.

          Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус

          По-рано президентът на Беларус нееднократно е заявявал готовност да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна. През октомври миналата година той посочи, че ако САЩ виждат някаква роля за Минск в процеса по уреждане на войната, беларуската страна е готова да участва. През януари Лукашенко заяви, че след края на конфликта Украйна може да получи помощ от Беларус и Русия, докато за Запада тя може да се окаже ненужна.

          През март 2025 г. Лукашенко коментира отношението си към Зеленски, като заяви, че украинският президент му е бил „като син“, но „е постъпил като гнида“.

          Украйна иска да образува дело и да започне наказателно преследване срещу президента на Беларус Александър Лукашенко, пише украинското издание „Европейска правда“, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          Според информацията на медията Володимир Зеленски по време на посещението си във Вилнюс се е срещнал с представителката на беларуската опозиция Светлана Тихановска, с която дотогава е избягвал контакти. Инициативата за срещата е била от украинска страна.

          „Договореностите са отишли много по-далеч. В частност е обсъждана възможността за откриване на наказателно преследване срещу Лукашенко“, се казва в публикация на сайта на „Европейска правда“.

          Към момента РИА Новости не разполага с коментар от страна на беларуските власти относно подобни обсъждания.

          Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус

          По-рано президентът на Беларус нееднократно е заявявал готовност да съдейства за уреждане на конфликта в Украйна. През октомври миналата година той посочи, че ако САЩ виждат някаква роля за Минск в процеса по уреждане на войната, беларуската страна е готова да участва. През януари Лукашенко заяви, че след края на конфликта Украйна може да получи помощ от Беларус и Русия, докато за Запада тя може да се окаже ненужна.

          През март 2025 г. Лукашенко коментира отношението си към Зеленски, като заяви, че украинският президент му е бил „като син“, но „е постъпил като гнида“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Расистки скандал в Унгария: Министър на Орбан прати ромите да чистят тоалетни

          Георги Петров -
          Унгарският министър на строителството и транспорта Янош Лазар предизвика остра политическа и обществена реакция след изказване, в което определи ромската общност като „вътрешен трудов...
          Политика

          Макрон ще приеме утре премиерите на Дания и Гренландия

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон ще приеме утре на работен обяд министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен, съобщи Елисейският...
          Политика

          Германия спира доставките на системи Patriot за Украйна заради собствени нужди от заместващо оборудване

          Пламена Ганева -
          Германия временно прекратява доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot за Украйна, тъй като самата тя очаква заместващи доставки. Това заяви германският министър на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions