НСИ: Ръст на посещенията на чужденци в България в края на 2025 г.

През декември 2025 г. пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават с 6,3% спрямо година по-рано.

Посещенията на чужденци в България нарастват с 6,6%, отбелязвайки най-солидно повишение месечно повишение от юни 2024 г., показват последни данни на Националният статистически институт (НСИ).

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември са 773,3 хил.

В същото време нашата страна е посетена от 888,4 хил. чужденци. Транзитните преминавания през страната са 30,2% (267,9 хил.) от всички посещения на чужденци в България през ноември.

Най-много българските граждани са пътували в чужбина през декември 2025 г. с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 36,8 и със служебна цел – 20,2%.

Продължава тенденцията българите да пътуват най-често до съседните държави – Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, РСМ. По-далечната дестинация, посещавана най-често от съгражданите ни е Германия – с 48,7 хил. визити.



В същото време, от общия брой чужденци, посетили България през декември 2025 г., делът на гражданите от ЕС е 56% и достига 497,3 хиляди.

Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 34,2% и Гърция – 29,1%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ пък са 7,4% от всички посещения в България.



Многобройни са посещения в България и на граждани от Турция – 174,8 хиляди, Сърбия – 55,2 хил., Украйна – 44,0 хил. и Република Северна Македония – 40,3 хиляди.