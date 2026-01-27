НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияИкономика

          НСИ: Ръст на посещенията на чужденци в България в края на 2025 г.

          27 януари 2026 | 13:33 410
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          През декември 2025 г. пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават с 6,3% спрямо година по-рано.

          - Реклама -

          Посещенията на чужденци в България нарастват с 6,6%, отбелязвайки най-солидно повишение месечно повишение от юни 2024 г., показват последни данни на Националният статистически институт (НСИ).

          Пътуванията на български граждани в чужбина през декември са 773,3 хил.

          В същото време нашата страна е посетена от 888,4 хил. чужденци. Транзитните преминавания през страната са 30,2% (267,9 хил.) от всички посещения на чужденци в България през ноември.

          Най-много българските граждани са пътували в чужбина през декември 2025 г. с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 36,8 и със служебна цел – 20,2%.

          Продължава тенденцията българите да пътуват най-често до съседните държави – Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, РСМ. По-далечната дестинация, посещавана най-често от съгражданите ни е Германия – с 48,7 хил. визити.

          В същото време, от общия брой чужденци, посетили България през декември 2025 г., делът на гражданите от ЕС е 56% и достига 497,3 хиляди.

          Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 34,2% и Гърция – 29,1%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ пък са 7,4% от всички посещения в България.

          Многобройни са посещения в България и на граждани от Турция – 174,8 хиляди, Сърбия – 55,2 хил., Украйна – 44,0 хил. и Република Северна Македония – 40,3 хиляди.

          През декември 2025 г. пътуванията на български граждани в чужбина се увеличават с 6,3% спрямо година по-рано.

          - Реклама -

          Посещенията на чужденци в България нарастват с 6,6%, отбелязвайки най-солидно повишение месечно повишение от юни 2024 г., показват последни данни на Националният статистически институт (НСИ).

          Пътуванията на български граждани в чужбина през декември са 773,3 хил.

          В същото време нашата страна е посетена от 888,4 хил. чужденци. Транзитните преминавания през страната са 30,2% (267,9 хил.) от всички посещения на чужденци в България през ноември.

          Най-много българските граждани са пътували в чужбина през декември 2025 г. с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 36,8 и със служебна цел – 20,2%.

          Продължава тенденцията българите да пътуват най-често до съседните държави – Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, РСМ. По-далечната дестинация, посещавана най-често от съгражданите ни е Германия – с 48,7 хил. визити.

          В същото време, от общия брой чужденци, посетили България през декември 2025 г., делът на гражданите от ЕС е 56% и достига 497,3 хиляди.

          Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 34,2% и Гърция – 29,1%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ пък са 7,4% от всички посещения в България.

          Многобройни са посещения в България и на граждани от Турция – 174,8 хиляди, Сърбия – 55,2 хил., Украйна – 44,0 хил. и Република Северна Македония – 40,3 хиляди.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър

          Никола Павлов -
          На 99% е ясно, че Андрей Гюров ще заеме поста служебен министър-председател, научи ФОКУС от свои източници. Очаква се решението да бъде финализирано в...
          Инциденти

          Внимание по пътя Кресна–Кулата: свлачище променя организацията на движение

          Пламена Ганева -
          Поради свлачище движението в участък от път III-109 Кресна – Кулата – Мелник, при 11-и км, през следващите дни ще се осъществява двупосочно в...
          Икономика

          Ще има ли нов мост над Дунав при Русе

          Росица Николаева -
          Изграждането на ключовата за Северна България магистрала между Русе и Велико Търново напредва според заложените планове, като крайният срок за завършване на първите два...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions