ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

Разговорите между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са фокусирани върху визията за бъдещето на страната. Това заяви пред журналисти Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната и съпредседател на коалицията Продължаваме промяната – Демократична България.

„Продължаваме Промяната-Демократична България" категорично няма да управлява с ГЕРБ и Румен Радев. Коалицията е единна и ако иска Радев, може да ни подкрепи", подчерта Василев.

По думите му, след като България вече е част от Шенген и еврозоната, с коалиционните партньори стои следващият ключов въпрос – каква държава и каква Европа иска да бъде България.