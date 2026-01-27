НА ЖИВО
          14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2" (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево", шофьорът загина
          ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

          27 януари 2026
          Разговорите между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са фокусирани върху визията за бъдещето на страната. Това заяви пред журналисти Асен Василев, лидер на Продължаваме промяната и съпредседател на коалицията Продължаваме промяната – Демократична България.

          „Продължаваме Промяната-Демократична България” категорично няма да управлява с ГЕРБ и Румен Радев. Коалицията е единна и ако иска Радев, може да ни подкрепи”, подчерта Василев.

          По думите му, след като България вече е част от Шенген и еврозоната, с коалиционните партньори стои следващият ключов въпрос – каква държава и каква Европа иска да бъде България.

          „Имаме много ясно обединение, че искаме да живеем в силна България и в силна Европа с единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин и България да бъде защитена“, подчерта Асен Василев.

