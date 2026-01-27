Ограничават електрическите велосипеди в Амстердам

27 януари 2026 | 15:34
27
Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за нея са нарастващите случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства, пише The Guardian.
- Реклама -
Електрическите велосипеди са най-популярни сред доставчиците на храна и младежите. Експерти отчитат, че този тип превозни средства представляват голям риск за деца на възраст между 12 до 15 години и са причина за много от случаите на спешна помощ.
Конкретна дата за въвеждането на забраната все още не е определена.
Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за нея са нарастващите случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства, пише The Guardian.
- Реклама -
Електрическите велосипеди са най-популярни сред доставчиците на храна и младежите. Експерти отчитат, че този тип превозни средства представляват голям риск за деца на възраст между 12 до 15 години и са причина за много от случаите на спешна помощ.
Конкретна дата за въвеждането на забраната все още не е определена.