Ограничават електрическите велосипеди в Амстердам

Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за нея са нарастващите случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства, пише The Guardian.

Електрическите велосипеди са най-популярни сред доставчиците на храна и младежите. Експерти отчитат, че този тип превозни средства представляват голям риск за деца на възраст между 12 до 15 години и са причина за много от случаите на спешна помощ.

Конкретна дата за въвеждането на забраната все още не е определена.