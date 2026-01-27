НА ЖИВО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          Ограничават електрическите велосипеди в Амстердам

          27 януари 2026 | 15:34
          Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за нея са нарастващите случаи на сериозни инциденти с такъв тип превозни средства, пише The Guardian.

          Електрическите велосипеди са най-популярни сред доставчиците на храна и младежите. Експерти отчитат, че този тип превозни средства представляват голям риск за деца на възраст между 12 до 15 години и са причина за много от случаите на спешна помощ.

          Конкретна дата за въвеждането на забраната все още не е определена.

