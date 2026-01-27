НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Опасно студено време и мащабни щети след зимната буря в САЩ

          27 януари 2026 | 09:18 200
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Съединените щати остават под влиянието на екстремно студено време и последиците от мощна зимна буря, която през уикенда засегна огромни части от страната. Стихията доведе до най-малко 30 загинали, масови прекъсвания на електрозахранването и сериозни смущения в транспортната система.

          - Реклама -

          Жертви са регистрирани както при пътнотранспортни произшествия, така и вследствие на измръзване. В района на Вашингтон болници съобщават и за случаи на инфаркти по време на снегопочистване, свързани с тежките метеорологични условия.

          Бурята, донесла обилен сняг, лед и силни студове, премина през значителна част от страната — от южните щати до североизточните райони. В някои места бяха отчетени рекордно ниски температури, а силният вятър и опасните условия се запазиха и след края на основните валежи.

          Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети

          Синоптиците предупреждават, че студът може да се задържи още няколко дни, като не се изключват нови снеговалежи, ледени дъждове и силни ветрове.

          Зимната буря остави стотици хиляди американци без електричество. По последни данни над 800 000 души продължават да са без електроснабдяване, а възстановяването на мрежата може да отнеме дни заради тежките условия. Кадри от различни щати показват паднали електропроводи, счупени дървета и силно затруднено придвижване.

          Транспортът в страната остава сериозно нарушен. Десетки хиляди полети бяха отменени или забавени, като проблемите продължават както във въздушния, така и в наземния транспорт. По пътищата ледът и натрупаният сняг значително увеличават риска от катастрофи.

          В редица щати властите обявиха извънредно положение, а спасителните служби откриха центрове за отопление и временен подслон. Гражданите са призовани да ограничат пътуванията, да следят изправността на отоплителните си системи и да се информират чрез предупрежденията на Националната метеорологична служба на САЩ.

          Съединените щати остават под влиянието на екстремно студено време и последиците от мощна зимна буря, която през уикенда засегна огромни части от страната. Стихията доведе до най-малко 30 загинали, масови прекъсвания на електрозахранването и сериозни смущения в транспортната система.

          - Реклама -

          Жертви са регистрирани както при пътнотранспортни произшествия, така и вследствие на измръзване. В района на Вашингтон болници съобщават и за случаи на инфаркти по време на снегопочистване, свързани с тежките метеорологични условия.

          Бурята, донесла обилен сняг, лед и силни студове, премина през значителна част от страната — от южните щати до североизточните райони. В някои места бяха отчетени рекордно ниски температури, а силният вятър и опасните условия се запазиха и след края на основните валежи.

          Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети

          Синоптиците предупреждават, че студът може да се задържи още няколко дни, като не се изключват нови снеговалежи, ледени дъждове и силни ветрове.

          Зимната буря остави стотици хиляди американци без електричество. По последни данни над 800 000 души продължават да са без електроснабдяване, а възстановяването на мрежата може да отнеме дни заради тежките условия. Кадри от различни щати показват паднали електропроводи, счупени дървета и силно затруднено придвижване.

          Транспортът в страната остава сериозно нарушен. Десетки хиляди полети бяха отменени или забавени, като проблемите продължават както във въздушния, така и в наземния транспорт. По пътищата ледът и натрупаният сняг значително увеличават риска от катастрофи.

          В редица щати властите обявиха извънредно положение, а спасителните служби откриха центрове за отопление и временен подслон. Гражданите са призовани да ограничат пътуванията, да следят изправността на отоплителните си системи и да се информират чрез предупрежденията на Националната метеорологична служба на САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Телевизионен водещ загина при израелски въздушен удар в Южен Ливан

          Дамяна Караджова -
          Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение Хизбула.
          Политика

          Проучване: Американците все по-критични към имиграционната политика на Тръмп

          Дамяна Караджова -
          Одобрението за имиграционната политика на Доналд Тръмп е спаднало до най-ниското си ниво от завръщането му в Белия дом
          Свят

          Граничният патрул пренарежда присъствието си в Минеаполис

          Дамяна Караджова -
          Висшият служител на Граничния патрул Грегъри Бовино и част от подчинените му агенти ще напуснат Минеаполис
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions