Опасно студено време и мащабни щети след зимната буря в САЩ

Съединените щати остават под влиянието на екстремно студено време и последиците от мощна зимна буря, която през уикенда засегна огромни части от страната. Стихията доведе до най-малко 30 загинали, масови прекъсвания на електрозахранването и сериозни смущения в транспортната система.

Жертви са регистрирани както при пътнотранспортни произшествия, така и вследствие на измръзване. В района на Вашингтон болници съобщават и за случаи на инфаркти по време на снегопочистване, свързани с тежките метеорологични условия.

Бурята, донесла обилен сняг, лед и силни студове, премина през значителна част от страната — от южните щати до североизточните райони. В някои места бяха отчетени рекордно ниски температури, а силният вятър и опасните условия се запазиха и след края на основните валежи.

Синоптиците предупреждават, че студът може да се задържи още няколко дни, като не се изключват нови снеговалежи, ледени дъждове и силни ветрове.

Зимната буря остави стотици хиляди американци без електричество. По последни данни над 800 000 души продължават да са без електроснабдяване, а възстановяването на мрежата може да отнеме дни заради тежките условия. Кадри от различни щати показват паднали електропроводи, счупени дървета и силно затруднено придвижване.

Транспортът в страната остава сериозно нарушен. Десетки хиляди полети бяха отменени или забавени, като проблемите продължават както във въздушния, така и в наземния транспорт. По пътищата ледът и натрупаният сняг значително увеличават риска от катастрофи.

В редица щати властите обявиха извънредно положение, а спасителните служби откриха центрове за отопление и временен подслон. Гражданите са призовани да ограничат пътуванията, да следят изправността на отоплителните си системи и да се информират чрез предупрежденията на Националната метеорологична служба на САЩ.