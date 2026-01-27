НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългарияПолитика

          От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите

          27 януари 2026 | 14:48 4771
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

          - Реклама -

          Сряда, 28 януари – срещи с ръководството на БНБ

          В сряда президентът ще приеме управителя и подуправителите на Българската народна банка, като разговорите ще се проведат на „Дондуков“ 2 по следния график:

          • От 11:00 ч. – Димитър Радев
          • От 12:00 ч. – Петър Чобанов
          • От 13:00 ч. – Радослав Миленков
          • От 14:30 ч. – Андрей Гюров
          НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър

          Четвъртък, 29 януари – омбудсманът и заместник-омбудсманът

          На следващия ден, четвъртък, президентът Йотова ще се срещне с ръководството на институцията на омбудсмана:

          • От 13:00 ч. – Велислава Делчева
          • От 14:00 ч. – Мария Филипова

          Петък, 30 януари – Сметната палата

          В петък консултациите продължават със Сметната палата, като срещите са насрочени отново на „Дондуков“ 2:

          • От 11:00 ч. – Димитър Главчев
          • От 12:00 ч. – Маргарита Николова
          • От 13:00 ч. – Силвия Къдрева
          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео) Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          Държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

          - Реклама -

          Сряда, 28 януари – срещи с ръководството на БНБ

          В сряда президентът ще приеме управителя и подуправителите на Българската народна банка, като разговорите ще се проведат на „Дондуков“ 2 по следния график:

          • От 11:00 ч. – Димитър Радев
          • От 12:00 ч. – Петър Чобанов
          • От 13:00 ч. – Радослав Миленков
          • От 14:30 ч. – Андрей Гюров
          НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър

          Четвъртък, 29 януари – омбудсманът и заместник-омбудсманът

          На следващия ден, четвъртък, президентът Йотова ще се срещне с ръководството на институцията на омбудсмана:

          • От 13:00 ч. – Велислава Делчева
          • От 14:00 ч. – Мария Филипова

          Петък, 30 януари – Сметната палата

          В петък консултациите продължават със Сметната палата, като срещите са насрочени отново на „Дондуков“ 2:

          • От 11:00 ч. – Димитър Главчев
          • От 12:00 ч. – Маргарита Николова
          • От 13:00 ч. – Силвия Къдрева
          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео) Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
          Крими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          Пламена Ганева -
          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions