От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите

Държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Сряда, 28 януари – срещи с ръководството на БНБ

В сряда президентът ще приеме управителя и подуправителите на Българската народна банка, като разговорите ще се проведат на „Дондуков“ 2 по следния график:

От 11:00 ч. – Димитър Радев

От 12:00 ч. – Петър Чобанов

От 13:00 ч. – Радослав Миленков

От 14:30 ч. – Андрей Гюров

Четвъртък, 29 януари – омбудсманът и заместник-омбудсманът

На следващия ден, четвъртък, президентът Йотова ще се срещне с ръководството на институцията на омбудсмана:

От 13:00 ч. – Велислава Делчева

От 14:00 ч. – Мария Филипова

Петък, 30 януари – Сметната палата

В петък консултациите продължават със Сметната палата, като срещите са насрочени отново на „Дондуков“ 2: