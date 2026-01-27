От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите

Държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.
Сряда, 28 януари – срещи с ръководството на БНБ
В сряда президентът ще приеме управителя и подуправителите на Българската народна банка, като разговорите ще се проведат на „Дондуков“ 2 по следния график:
От 11:00 ч. – Димитър Радев
От 12:00 ч. – Петър Чобанов
От 13:00 ч. – Радослав Миленков
От 14:30 ч. – Андрей Гюров
Четвъртък, 29 януари – омбудсманът и заместник-омбудсманът
На следващия ден, четвъртък, президентът Йотова ще се срещне с ръководството на институцията на омбудсмана:
От 13:00 ч. – Велислава Делчева
От 14:00 ч. – Мария Филипова
Петък, 30 януари – Сметната палата
В петък консултациите продължават със Сметната палата, като срещите са насрочени отново на „Дондуков“ 2:
От 11:00 ч. – Димитър Главчев
От 12:00 ч. – Маргарита Николова
От 13:00 ч. – Силвия Къдрева
