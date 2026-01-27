Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд

Домът на Христо Върбанов, известен с прякора Ицо Папата и сочен в публичното пространство като „ромски барон“, в Костинброд е под полицейска обсада. Това съобщи Нова телевизия, като информацията беше потвърдена и от Министерство на вътрешните работи, без към момента да се предоставят допълнителни подробности.

- Реклама -

На място са изпратени екипи на специализирания отряд „Кобра“, като операцията е свързана с разследване за имотни измами. По информация на източници се проверява и евентуален сигнал за отвличане, но официално потвърждение за такъв случай все още няма.

От МВР посочват, че действията са в активна фаза и повече информация ще бъде оповестена след приключването им.