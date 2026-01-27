НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)
          НачалоБългарияКрими

          Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд

          27 януари 2026 | 20:31 210
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Домът на Христо Върбанов, известен с прякора Ицо Папата и сочен в публичното пространство като „ромски барон“, в Костинброд е под полицейска обсада. Това съобщи Нова телевизия, като информацията беше потвърдена и от Министерство на вътрешните работи, без към момента да се предоставят допълнителни подробности.

          - Реклама -

          На място са изпратени екипи на специализирания отряд „Кобра“, като операцията е свързана с разследване за имотни измами. По информация на източници се проверява и евентуален сигнал за отвличане, но официално потвърждение за такъв случай все още няма.

          От МВР посочват, че действията са в активна фаза и повече информация ще бъде оповестена след приключването им.

          Домът на Христо Върбанов, известен с прякора Ицо Папата и сочен в публичното пространство като „ромски барон“, в Костинброд е под полицейска обсада. Това съобщи Нова телевизия, като информацията беше потвърдена и от Министерство на вътрешните работи, без към момента да се предоставят допълнителни подробности.

          - Реклама -

          На място са изпратени екипи на специализирания отряд „Кобра“, като операцията е свързана с разследване за имотни измами. По информация на източници се проверява и евентуален сигнал за отвличане, но официално потвърждение за такъв случай все още няма.

          От МВР посочват, че действията са в активна фаза и повече информация ще бъде оповестена след приключването им.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

          Красимир Попов -
          Консервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели оспорваните избори с откритата подкрепа на Доналд Тръмп, съобщи...
          Политика

          Унгария стартира „национална петиция“ срещу подкрепата на ЕС за Украйна преди изборите

          Красимир Попов -
          Правителството на Унгария започва тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейски съюз за Украйна, съобщи правителствен служител на фона на оспорваните парламентарни...
          Политика

          Волен Сидеров: Тръмп е поредният простак в Белия дом

          Златина Петкова -
          "Тръмп е поредният простак в Белия дом. Той не е първият невежа там, който бърка елементарни неща. Помним Джордж Буш-младши, който смяташе, че Кашмир...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions