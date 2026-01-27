Първият полуфинал в кариерата на Алкарас в Мелбърн е факт

Световния №1 Карлос Алкарас се оказа прекалено силен за Алекс де Минор и угаси надеждите на Австралия за титла. Испанецът отнесе местния любимец с 7-6, 6-2, 6-1 и за първи път в кариерата си ще играе на полуфинал в Мелбърн.

- Реклама -

Испанецът трябваше да премине през изключително тежък първи сет, в който двамата си разменяха инициативата, а публиката на „Род Лейвър Арена“ бе на крака. Алкарас започна вихрено и поведе с 3-0 след серия от девет уинъра в първите три гейма, но австралиецът реагира с рибрейк и впоследствие изравни за 5-5, впечатлявайки с отлична защита и контраатаки.

Ключовият момент дойде при 5-4 за Алкарас, когато Де Минор допусна грешка при опит за лоб, което позволи на световния №2 да затвори сета. От този момент нататък двубоят премина под пълния контрол на испанеца.

Алкарас наложи темпото си във втората и третата част, като приключи и двата сета с по два пробива разлика. Впечатляваща бе и ефективността му на мрежата – 17 спечелени точки от 20 излизания, както и значително по-добрата му успеваемост на първи сервис.

С този успех 20-годишният испанец остава само на две победи от това да се превърне в най-младия тенисист в историята с Кариерен Голям шлем, и изпрати ясно послание към останалите претенденти за титлата в Мелбърн.