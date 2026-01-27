НА ЖИВО
          Песков: С някои държави исторически никога не е имало недостиг на напрежение в отношенията с Русия

          27 януари 2026 | 11:09 440
          В навечерието на Деня на освобождението на Ленинград от блокадата говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира отношенията на Русия с т.нар. „недружелюбни държави“, като подчерта, че търсенето на директни исторически паралели с миналото не винаги е полезно, но призна, че с някои страни проблемите имат дълбоки исторически корени.

          По думите на Песков през вековете не винаги е съществувал дефицит на напрежение в отношенията с определени държави, като той посочи конкретни примери.

          „Да вземем например Полша. С Полша действително имаме проблеми. С прибалтийските държави също имаме проблеми. Те по някаква причина постоянно се страхуват от нас, демонизират Русия. Всеки, който дойде на власт там, започва яростно да мрази Русия и руснаците“, заяви Песков.

          Според него подобно отношение представлява сериозна стратегическа грешка от страна на тези държави. Говорителят на Кремъл изрази мнение, че по-прагматичен и диалогичен подход би донесъл значително повече ползи за съответните страни, отколкото конфронтационната линия.

          Песков подчерта, че Москва не вижда смисъл в постоянното връщане към исторически травми, но смята, че наследството от миналото продължава да влияе върху политическите нагласи и решения в част от съвременна Европа. По думите му това затруднява изграждането на стабилни и предсказуеми отношения, въпреки икономическия и политическия потенциал за сътрудничество.

          Изявлението му идва на фона на продължаващото напрежение между Русия и редица европейски държави, както и в контекста на възпоменателните събития, свързани с годишнината от свалянето на блокадата на Ленинград – една от най-тежките трагедии на Втората световна война.

