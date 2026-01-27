НА ЖИВО
          Петър Петров: „Възраждане" беше първата политическа партия, която призова Радев да работим заедно

          27 януари 2026 | 09:55
          Снимка: БНТ
          „Възраждане“ беше първата политическа партия, която още преди шест месеца призова Радев да работим заедно. Няма симпатизант на Радев, който да не желае той да направи коалиция с „Възраждане“. Това мнение изрази депутатът партията Петър Петров в предаването „Денят започва“ по БНТ.

          Преди да отговорим на този въпрос, трябва да видим, ако има бъдещ политически проект на Румен Радев – къде ще се позиционира, какви ще бъдат неговите политики, какви идеи има като предизборна платформа. Едва тогава може да дадем ясен отговор.

          Всеки един, който се заявява като борец срещу Борисов и Пеевски е естествен партньор на „Възраждане“, поясни той.

          Петров изрази надежда участието на Румен Радев с политическа партия на предстоящите избори да вдигне избирателната активност.

          Днес трябва да излезе програмата за пленарната седмица. Ако отново е включен Изборния кодекс, ние отново няма да се регистрираме. Ще направим всичко възможно ИК да не бъде разгледан, коментира още Петров.

          Относно предстоящите консултациите и избор на служебен премиер Петър Петров заяви: „Пред Йотова има два варианта – или да назначи Андрей Гюров, или Димитър Главчев. Всичко различно от това да назначи с указ Андрей Гюров означава подпомагане на статуквото“.

          Ние призоваваме президентът Йотова възможно най-скоро да издаде указ, който да насрочи датата на изборите, допълни още депутатът.

