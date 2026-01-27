Почина легендарният китарист Илия Караянев – Личо Стоунса

На 76-годишна възраст почина един от най-големите китаристи в историята на българската рок музика — Илия Караянев, по-известен като Личо Стоунса. Той е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив.

Караянев започва да свири на китара още на 14-годишна възраст, като първите му уроци идват от музиката на Ерик Клептън, Джими Хендрикс и групата The Shadows. Първата си китара изработва сам, заедно с баща си, който е дърводелец.

През 70-те години Личо Стоунса се утвърждава като най-известния соло китарист в България, а звездната му слава идва с участието му в оркестъра на Лили Иванова. Двамата имат тригодишен любовен романс, след което се разделят.

По-късно Караянев свири в авангардния за времето си джаз оркестър Оркестър София. През 1984 г. емигрира в Швеция, а след това свири по кораби и в оркестри в Германия и Норвегия.

През 1996 г. преживява тежка катастрофа, при която едва остава жив. След възстановяването си се завръща в България. Последният му музикален проект е Litcho Stones band, реализиран заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.