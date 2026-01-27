Почина първата Царица Роза на Казанлък

Почина Стефка Таралежкова – първата Царица Роза на Казанлък. Тя е избрана за Мис Роза през 1960 г., с което поставя началото на традицията на Празника на розата, превърнала се в символ на града и Розовата долина.
- Реклама -
От Община Казанлък съобщиха с прискърбие за кончината ѝ и изразиха съболезнования към близките:
Погребението ще се състои на 28 януари от 12:30 ч. на Гробищния парк в Казанлък.
Почина Стефка Таралежкова – първата Царица Роза на Казанлък. Тя е избрана за Мис Роза през 1960 г., с което поставя началото на традицията на Празника на розата, превърнала се в символ на града и Розовата долина.
- Реклама -
От Община Казанлък съобщиха с прискърбие за кончината ѝ и изразиха съболезнования към близките:
Погребението ще се състои на 28 януари от 12:30 ч. на Гробищния парк в Казанлък.