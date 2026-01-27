Почина първата Царица Роза на Казанлък

Почина Стефка Таралежкова – първата Царица Роза на Казанлък. Тя е избрана за Мис Роза през 1960 г., с което поставя началото на традицията на Празника на розата, превърнала се в символ на града и Розовата долина.

От Община Казанлък съобщиха с прискърбие за кончината ѝ и изразиха съболезнования към близките:

„Благодарим за достойнството и великолепието, с които тя бе и завинаги ще остане олицетворение на красотата и началото на една вечна традиция“, посочват от общината.

Погребението ще се състои на 28 януари от 12:30 ч. на Гробищния парк в Казанлък.