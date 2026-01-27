Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били предварително обсъждани в Министерския съвет с тогавашния министър-председател Кирил Петков. Това стана ясно по време на съдебното дело, по което Петков е подсъдим за длъжностни престъпления, свързани с арестите от март 2022 г., предаде БНТ.

Работа по преписката и контакт с Васил Божков

По думите на свидетеля, по преписката се е работило дълго време, като всяка седмица е имало доклади до ръководството на ГДНП за извършените действия. За събиране на доказателства било преценено, че са необходими сведения от Васил Божков, който по това време се е намирал в Дубай.

Служителят разказа, че му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когото да бъдат обяснени необходимите действия, а чрез посредничеството на този адвокат са били получени сведенията от Божков.

Среща в Министерския съвет преди арестите

Ден преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд, служители на ГДНП били извикани в сградата на Министерския съвет. В заседателната зала, по думите на свидетеля, са присъствали:

Кирил Петков – министър-председател

– министър-председател Бойко Рашков – министър на вътрешните работи

– министър на вътрешните работи Асен Василев – вицепремиер и министър на финансите

На тази среща било обсъдено какво е свършено до момента по преписката, както и как да бъде образувано досъдебно производство без докладване на прокуратурата. Според свидетелските показания, планът е включвал вземане на свидетелски показания от самия Кирил Петков, след което да се пристъпи към обиски в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и към задържането им.

Кирил Петков: Няма разцепление в партията

Кирил Петков се яви в съда, но преди заседанието коментира и актуални политически теми. Той припомни, че още с подаването на оставката си като лидер на „Продължаваме промяната“ е отказал да участва в депутатските листи, като подчерта, че в партията няма нито разцепление, нито „чистка“.

„Да си на скамейката в парламента е само една от позициите. Не става дума за изчистване, става дума за един отбор, който не го интересува дали се нарича депутат или министър-председател, а дали работи за България“, заяви Петков.

Той допълни още, че поддържа добри отношения с Асен Василев, като уточни, че двамата дори са били заедно снощи.