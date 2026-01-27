Мощна зимна буря, предизвикана от арктическа въздушна маса, парализира големи части от Съединените щати, като доведе до смъртта на най-малко 30 души и остави стотици хиляди домакинства на тъмно. Екстремните метеорологични условия, характеризиращи се с леден дъжд, суграшица, обилен снеговалеж и ураганни ветрове, създадоха критична ситуация от Ню Мексико до щата Мейн.

Над половин милион американци се събудиха без електрозахранване, докато аварийните екипи се борят с тежките условия за възстановяване на мрежата. Особено тежко е положението в южните щати, които традиционно не разполагат с инфраструктура за подобни зимни явления. Данните на платформата Poweroutage.com показват, че към вторник сутринта над 540 000 потребители все още са били без електричество, като най-засегнати са щатите Тенеси, Тексас, Мисисипи и Луизиана.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение чрез социалната мрежа X, че в по-голямата част от северната половина на страната температурите ще бъдат „постоянно под нулата до 1 февруари“. От институцията допълват, че „рекордно ниски температури“ са обхвали южните райони, създавайки сериозни рискове за населението.

Черната статистика на бедствието включва най-малко 30 смъртни случая, свързани с бурята. Причините варират от хипотермия до трагични инциденти на пътя и при управление на моторни шейни и снегорини. Федералната авиационна администрация потвърди тежък инцидент в Бангор, щата Мейн, където седем души загинаха при разбиването на малък самолет по време на излитане в условията на снежна буря.

В щата Ню Джърси мъж беше открит безжизнен в снега с лопата в ръка, а в Ню Йорк властите разследват смъртта на осем души, намерени мъртви на фона на рязкото застудяване. Все още се изяснява дали всички тези случаи са пряк резултат от климатичната обстановка.

Транспортният хаос е повсеместен, като повече от 9000 полета бяха нарушени, а хиляди заминавания и пристигания бяха напълно анулирани през уикенда. В североизточната част на страната снеговалежите са интензивни – в части от Кънектикът снежната покривка надхвърли 56 сантиметра, а в Бостън, Масачузетс, бяха отчетени над 40 сантиметра сняг.

Алисън Санторели, метеоролог от Националната метеорологична служба, подчерта сложността на възстановителните процеси:

„Много от тези места нямат средствата или ресурсите да се справят с последствията от подобни събития. Особено сме обезпокоени за хората в тези райони, които в момента са без електрозахранване.“

Причината за екстремното време е разтегнат полярен вихър, който е изпратил ледени въздушни маси дълбоко над Северна Америка. Учените продължават да дебатират дали зачестяването на тези явления е свързано с климатичните промени или е част от естествените природни колебания.

Дейв Радел, метеоролог от службата в Ню Йорк, поясни спецификата на снеговалежа, описвайки го като „много сух“ и „пухкав“. Това позволява на силния вятър лесно да го разнася, което драстично намалява видимостта и обезсмисля усилията за почистване. „Това прави ситуацията още по-предизвикателна“, категоричен е Радел.