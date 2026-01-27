Правната комисия в НС заседава извънредно за закриването на КПК

Парламентарната правна комисия ще проведе извънредно заседание, посветено на закриването на КПК. То е насрочено за 11:30 ч., когато на второ четене ще бъде обсъден законопроектът на ГЕРБ.

С промени в Закона за Сметната палата партията предложи част от правомощията на антикорупционната комисия да бъдат прехвърлени на оглавявания от Димитър Главчев одитен орган, а останалите – на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Закриването на антикорупционната комисия е ключово за управляващите, които опитват за по-малко от две седмици да затворят темата.

Текстовете бяха приети на първо четене миналата седмица първо в комисия, а след това и в зала.