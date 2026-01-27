През кой сезон се влюбваме най-често

Изследователи са открили по кое време на годината хората се влюбват най-често. Въпреки общоприетото схващане, че любовта няма сезон, изследванията показват, че определени периоди от годината са значително по-благоприятни за началото на връзка.

Според излизащото в американския град Далас онлайн издание Your Tango, промените в дневните часове, времето и ежедневието влияят пряко върху емоционалното състояние на хората и готовността им за интимност, което според експертите създава благоприятни или, обратно, трудни условия за нова интимност.

Зимата

Въпреки топлината на прегръдките и романтиката на хладните вечери, зимата не е най-лесното време за запознанства с нови хора. Клиничната психоложка Сюзън Дейвис обяснява, че през зимата бързаме обратно в „гнездата си“, за да се стоплим и да се чувстваме защитени от външния свят.

Освен това, според Националния институт по здравеопазване, по-кратките дневни часове са свързани с промени в настроението и така наречената зимна депресия. Намирането на нова любов в такива условия е значително по-трудно.

Пролетта

След трудните зимни месеци пролетта носи усещане за обновление. Въпреки това, този сезон често се превръща във време за преоценка на връзките.

Семейната терапевтка Джейн Гриър отбелязва, че през зимата хората са склонни да се вкопчват в съществуващите връзки, защото е твърде тъмно и трудно да се започне нещо ново. Но през пролетта, когато настроението и самочувствието се покачват, могат да настъпят промени.

Лятото

Лятото е време на пътувания, партита, приключения и нови запознанства. Изглежда идеалното време за романтика. Но летните романси често са мимолетни.

Антроположката Хелън Фишър отдава това на постоянното движение, което затруднява изграждането на стабилна връзка. В същото време лятото има своите предимства. Д-р Майкъл Ф. Голик от Мичиганския университет отбелязва, че излагането на слънце намалява нивата на мелатонин, което ни прави по-отворени за нови идеи и преживявания. Ето защо е по-лесно да се запознаваме с нови хора и да опитваме нови неща през лятото.

Есента

Този сезон е най-„сериозното“ време на годината. След хаоса на лятото животът се връща към обичайния си ритъм и това, според изследователите, създава идеални условия за любов.

През 2012 г. Facebook Data Science публикува проучване, което разкрива ясна сезонна закономерност: през есента най-голям брой потребители са променили статуса си на „Сгоден“ или „Във връзка“.

Това е така, защото с наближаването на студеното време и празниците хората подсъзнателно копнеят за някой, с когото да споделят зимния и празничния сезон.

Дори срещите стават по-романтични през есента, а проучване на Хонконгския университет за наука и технологии установи, че хората са по-склонни да гледат романтични филми през по-студените месеци.