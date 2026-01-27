НА ЖИВО
          Президентът Йотова се среща с Рая Назарян за определяне на служебен премиер

          27 януари 2026 | 10:27
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Президентът Илияна Йотова започва срещи с възможните кандидати за служебен премиер, съобщи пресцентърът на президентството в понеделник.

          Първата среща е днес в 11 ч. с Рая Назарян, председател на Народното събрание. Тя е в „домовата книга“ за възможен служебен премиер.

          По-рано обаче Назарян заяви, че не иска да заеме поста служебен премиер.

          От кабинета на президента Йотова информираха, че днес ще стане ясен и графика за следващите срещи с потенциалните кандидати за служебен премиер.

          В „домовата книга“ са още председателят на Сметната палата и заместниците му, управителят на БНБ и заместниците му, омбудсманът на страната и заместникът му.

          Консултациите за служебен кабинет започват Консултациите за служебен кабинет започват

          До това се стигна, след като стана ясно, че ново правителство в настоящия парламент няма да се състави и предстоят избори.

          Президентът трябва да насрочи нов вот и да назначи служебен премиер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: „Непокорна България" влиза в изборите с идея за радикална промяна

          Дамяна Караджова
          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден
          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
