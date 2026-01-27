Президентът Йотова се среща с Рая Назарян за определяне на служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започва срещи с възможните кандидати за служебен премиер, съобщи пресцентърът на президентството в понеделник.

Първата среща е днес в 11 ч. с Рая Назарян, председател на Народното събрание. Тя е в „домовата книга“ за възможен служебен премиер.

По-рано обаче Назарян заяви, че не иска да заеме поста служебен премиер.

От кабинета на президента Йотова информираха, че днес ще стане ясен и графика за следващите срещи с потенциалните кандидати за служебен премиер.

В „домовата книга“ са още председателят на Сметната палата и заместниците му, управителят на БНБ и заместниците му, омбудсманът на страната и заместникът му.

До това се стигна, след като стана ясно, че ново правителство в настоящия парламент няма да се състави и предстоят избори.

Президентът трябва да насрочи нов вот и да назначи служебен премиер.