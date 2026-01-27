Президентът на Сирия пристига в Москва за среща с Владимир Путин

Президентът на Сирия Ахмед Шараа ще посети Москва в сряда, за да се срещне с руския президент Владимир Путин, съобщава Syria TV.

„Сирийският президент Ахмед Шараа ще посети Москва в сряда и ще се срещне с руския си колега Владимир Путин“, се казва в доклада.

Сирийският лидер посети Москва за последно в средата на октомври. Тогава Путин и Шараа обсъдиха двустранните отношения. Срещата отбеляза първия контакт на високо ниво между Русия и Сирия след смяната на властта в Арабската република.

Смяната на властта в Сирия се случи през 2024 г. В края на ноември въоръжените опозиционни сили започнаха офанзива срещу позиции на армията, превзеха втория по големина град Алепо и влязоха в Дамаск през декември. Башар Асад подаде оставка като президент и избяга от страната. В края на януари Ахмед Шараа беше обявен за временен държавен глава.