Президентът на Венецуела Делси Родригес: Писна ми от заповедите на САЩ

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че й е „писнало“ от заповеди от САЩ. Тя направи това изявление в реч пред работници от петролната индустрия, излъчена по венецуелската държавна телевизия в неделя, съобщава CNN.

- Реклама -

Изявлението на Родригес дойде малко повече от три седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро по време на дръзка военна операция в Каракас. След това Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат контрола над венецуелската петролна индустрия и ще диктуват условията си на правителството на страната.

„Стига заповеди от Вашингтон към венецуелските политици“, заяви Родригес, обръщайки се към петролните работници в Пуерто Ла Круз.

„Нека венецуелските политици сами разрешат нашите различия и вътрешни конфликти. Тази република плати много висока цена за това, че трябва да се изправи срещу последиците от фашизма и екстремизма в нашата страна“, добави тя.

След отвличането на Мадуро и прехвърлянето му в Ню Йорк за съдебен процес по обвинения в трафик на наркотици, Тръмп се съгласи Родригес да изпълнява длъжността временен президент.

Миналата седмица Тръмп заяви пред репортери, че Родригес „е показал много силно лидерство досега“, „върши много добра работа“ и си сътрудничи със Съединените щати, за да достави милиони барели петрол „на САЩ“.

„Работим с тях и те ще получат част от него, и ние ще получим част от него“, заяви Тръмп на борда на Air Force One, връщайки се от Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„И ще бъде разделен, а страната ни ще бъде по-богата, което означава, че данъците ни ще намалеят и те също ще бъдат в по-добро положение. Венецуела ще бъде по-добре от всякога. Въпреки че, знаете ли, ние вземаме много справедлив дял“.

Тръмп се въздържа да призове за нови избори във Венецуела, но впоследствие се затопли към лидера на опозицията и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо – след като първоначално твърдеше, че тя няма подкрепа в страната.

На 15 януари Тръмп се срещна с Мачадо в Белия дом, където тя връчи на президента Нобеловата награда за мир за 2025 г. – награда, за която той открито се бори и за която води енергична кампания.