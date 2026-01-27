Президентът на Венецуела Делси Родригес: Писна ми от заповедите на САЩ

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че й е „писнало“ от заповеди от САЩ. Тя направи това изявление в реч пред работници от петролната индустрия, излъчена по венецуелската държавна телевизия в неделя, съобщава CNN.
Изявлението на Родригес дойде малко повече от три седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро по време на дръзка военна операция в Каракас. След това Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат контрола над венецуелската петролна индустрия и ще диктуват условията си на правителството на страната.
„Стига заповеди от Вашингтон към венецуелските политици“, заяви Родригес, обръщайки се към петролните работници в Пуерто Ла Круз.
„Нека венецуелските политици сами разрешат нашите различия и вътрешни конфликти. Тази република плати много висока цена за това, че трябва да се изправи срещу последиците от фашизма и екстремизма в нашата страна“, добави тя.
След отвличането на Мадуро и прехвърлянето му в Ню Йорк за съдебен процес по обвинения в трафик на наркотици, Тръмп се съгласи Родригес да изпълнява длъжността временен президент.
Миналата седмица Тръмп заяви пред репортери, че Родригес „е показал много силно лидерство досега“, „върши много добра работа“ и си сътрудничи със Съединените щати, за да достави милиони барели петрол „на САЩ“.
„Работим с тях и те ще получат част от него, и ние ще получим част от него“, заяви Тръмп на борда на Air Force One, връщайки се от Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
„И ще бъде разделен, а страната ни ще бъде по-богата, което означава, че данъците ни ще намалеят и те също ще бъдат в по-добро положение. Венецуела ще бъде по-добре от всякога. Въпреки че, знаете ли, ние вземаме много справедлив дял“.
Тръмп се въздържа да призове за нови избори във Венецуела, но впоследствие се затопли към лидера на опозицията и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо – след като първоначално твърдеше, че тя няма подкрепа в страната.
На 15 януари Тръмп се срещна с Мачадо в Белия дом, където тя връчи на президента Нобеловата награда за мир за 2025 г. – награда, за която той открито се бори и за която води енергична кампания.