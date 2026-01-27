НА ЖИВО
          Начало

          Проф. Младен Григоров: България е в състояние на сърдечна недостатъчност

          27 януари 2026 | 19:22
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „България е в състояние на сърдечна недостатъчност по критериите на кардиологията. Сърдечната недостатъчност е в четири функционални класа. Първият е най-лекият, четвъртият е най-тежкият. Ние все още не сме в най-тежкия, но някъде между втория и третия.“

          Това каза кардиологът проф. Младен Григоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Кардиологът заяви, че това, което може да ни спаси е образованието. Той цитира стара мъдрост, според която всички беди на човечеството идват от невежеството.

          „Която и да е телевизия да си пуснеш, с изключение на Вашата, гъмжи от невежество. Виден български артист в предаване по национална телевизия бърка Александър Батенберг с Александър Невски. Втори пример – видна артистка, пак в предаване по национална телевизия, не знае къде е Котел“, посочи гостът.

          Професор Григоров коментира участието на България в Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп. Според него няма нищо лошо в това, че сме се включили, тъй като по този начин за първи път сме били направили крачка встрани от брюкселските чиновници.

