Проф. Младен Григоров: България е в състояние на сърдечна недостатъчност

„България е в състояние на сърдечна недостатъчност по критериите на кардиологията. Сърдечната недостатъчност е в четири функционални класа. Първият е най-лекият, четвъртият е най-тежкият. Ние все още не сме в най-тежкия, но някъде между втория и третия.“

Това каза кардиологът проф. Младен Григоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Кардиологът заяви, че това, което може да ни спаси е образованието. Той цитира стара мъдрост, според която всички беди на човечеството идват от невежеството.

„Която и да е телевизия да си пуснеш, с изключение на Вашата, гъмжи от невежество. Виден български артист в предаване по национална телевизия бърка Александър Батенберг с Александър Невски. Втори пример – видна артистка, пак в предаване по национална телевизия, не знае къде е Котел“, посочи гостът.

Професор Григоров коментира участието на България в Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп. Според него няма нищо лошо в това, че сме се включили, тъй като по този начин за първи път сме били направили крачка встрани от брюкселските чиновници.