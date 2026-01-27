Проф. Младен Григоров: България е в състояние на сърдечна недостатъчност

Това каза кардиологът проф. Младен Григоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Кардиологът заяви, че това, което може да ни спаси е образованието. Той цитира стара мъдрост, според която всички беди на човечеството идват от невежеството.
Професор Григоров коментира участието на България в Съвета за мир, създаден от Доналд Тръмп. Според него няма нищо лошо в това, че сме се включили, тъй като по този начин за първи път сме били направили крачка встрани от брюкселските чиновници.
