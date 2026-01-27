Българската социалистическа партия (БСП) се намира в състояние на дълбока идейна криза, която заплашва способността ѝ да бъде реална алтернатива на политическата сцена. Този анализ направи в телевизионно интервю политологът и дългогодишен член на столетницата проф. Захари Захариев.

Според него основният проблем пред левицата днес не е просто организационното единство, а липсата на ясна визия за бъдещето.

В коментар относно призивите за единство, отправени от настоящия председател на партията Атанас Зафиров в Пазарджик, проф. Захариев подчерта, че самоцелното обединение не е достатъчно. Той бе категоричен, че партията е изгубила своя идеологически облик.

„Лошото е другото, че БСП страдат най-вече и на първо място от остър дефицит на политически виждания, на политически идеи. Тези, които, разбира се, очертават политическия профил на една политическа сила и които я идентифицират като такава и като нещо по-различно и като алтернатива на едно печално статукво, с което ние се сблъскваме“, заяви проф. Захариев.

Според политолога, социалистическата партия в момента не изпълнява своята историческа мисия. Той посочи, че левите партии по дефиниция трябва да бъдат носители на новото и на радикалното мислене, но в момента БСП е „длъжник не само към обществото“, но и към собствените си традиции.

Въпреки критичния тон, проф. Захариев се съгласи с тезата на Атанас Зафиров, че слуховете за краха на БСП са преувеличени. Той изрази мнение, че в партията все още има „достатъчно жизнени сили“ и личности, които могат да възстановят баланса в българската политика. Проблемът обаче се корени във фокуса на вътрешните дебати.

По думите му, енергията на партията се разпилява във въпроси за лидерството и конгресите, вместо да се насочи към избирателите. Той подкрепи констатацията на Зафиров, че докато другите партии се готвят за избори, социалистите се занимават с конгреси.

„Основният проблем е по какъв начин тя ще демонстрира тези останали живителни сили пред българския народ по време на следващите избори“, коментира Захариев и допълни, че ситуацията е парадоксална: „Хем си политическа сила, която говори за благото на България, за бъдещето на България, хем ти реално нищо не предлагаш на българския избирател, което да го накара да предпочете тебе пред другите политически сили.“

По отношение на участието на бившия лидер Корнелия Нинова в изборите с формацията „Непокорна България“, проф. Захариев отбеляза, че това е нейно право, но постави под съмнение яснотата на целите на този нов проект. Той направи паралел с политическите амбиции на Румен Радев, където според него заявката за „нов обществен договор“ е по-отчетлива и импонира на хората, уморени от корупцията и разминаването между статистика и реалност.

Анализът на проф. Захариев завърши с призив БСП да спре да бъде „втренчена в своя собствен път“ и да предприеме действия, с които да докаже, че е жива и реална политическа сила, способна да отговори на утрешните търсения на нацията.